WhatsApp'tan gizlilik güvencesi

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WhatsApp'ın kurucusu Jan Koum internet üzerinden mesajlaşma uygulamasında gizlilik politikalarının değiştirileceğine yönelik iddiaları reddetti.

Yayımlandığı mesajla WhatsApp'ın Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınması sonrasında şirketin temel ilkelerinde değişik yapılmayacağı konusunda, kullanıcılara güvence vermeye çalışan Koum, "sizlerin gizliliğinize saygı, bizim genlerimize işlenmiş durumda" dedi.

Açıklama, internette gizlilik savunucularının, Facebook'un gizlilik kurallarını ihlal eden kötü bir sicili olduğu gerekçesiyle satışa onay verecek Amerikan üst denetleme kuruluna şikâyetçi olup satışın iptal edilmesi talebini izliyor.

Koum, açıklamasında, 1980'lerdeki kendi çocukluğundan örnek vererek, "Genç yaşlarda ABD'ye taşınmamızın bir nedeni, görüşmelerimizin KGB tarafından dinlendiğini bilerek özgürce konuşamamızdı" dedi.

Koum, Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın, kullanıcıların isimlerini, e-posta adreslerini ya da doğum günlerini sormamak gibi temel değerlerinde değişiklik yapmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Koum, kullanıcıların verilerinin de reklam amaçlı kullanılmasına izin vermeyeceğini ekledi.

Gizlilik ilkesini savunan Elektronik Gizlilik Bilgi Merkezi ile Dijital Demokrasi Merkezi isimli iki örgüt, Facebook'un, kullanıcıların kişisel verilerini reklam amaçlı kullandığına işaret ederek, WhatsApp'ın da benzer bir iş modeli uygulayacağını belirtti. İki örgüt bu durumun aldatıcı ve adil olmayan bir ticari uygulama olacağı gerekçesiyle, Federal Ticaret Kurulu'nu soruşturma başlatmaya çağırdı.

Kurul, konu hakkında soruşturma açıp açmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

WhatsApp'ın dünya çapında 450 milyon kullanıcısı bulunuyor ve uygulama özellikle kısa mesaj ücretlerinden kaçınmak isteyenler arasında popüler. Şirket, üyelerinden aldığı yıllık 0,99 dolarlık ücret sayesinde para kazanıyor. Ancak uygulamanın bedava bir sürümü de bulunuyor.

Şirketin her gün bir milyon yeni kullanıcı edindiği belirtiliyor.