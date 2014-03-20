Görmek istemediklerinizden kaçmak için uygulama

Telif hakkı CLOAK

İnternet piyasasındaki çoğu uygulama insanları sosyalleştirmeyi, iletişim kurmalarını hedefliyor. Öte yanda ise insanları yalnızlaştıran ve asosyalleştiren bir akım yükseliyor.

'Cloak- Pelerin' adlı internet uygulaması da, bu yeni akıma katkıda bulunmayı hedefliyor.

Foursquare ve Instagram adlı sosyal medya uygulamalarından tanıdıklarınızın yerini tespit eden Cloak, bu kişiler size yaklaştıklarında uyarı veriyor.

Kullanıcılar, belli profilleri işaretleyerek, bu kişiler yaklaştıklarında uyarı alıyorlar.

Uygulama, 'antisosyal akım'ın en son teknolojisi olarak adlandırılıyor.

Çekilen fotoğrafları görüntülendikten sonra saniyeler içinde silen 'Snapchat' ve anonim kimlikle mesajlaşmaya olanak veren 'Secret' gibi internet uygulamalarına ilgi her geçen gün artıyor.

Geçen günlerde WhatsApp, Facebook tarafından 19 milyar ABD Doları'na (yaklaşık 42 milyar TL) satın alınmıştı ve WhatsApp'ın kullanıcılarına, internette yaptığı yazışmaların gizli tutulacağı yönünde güvence verilmişti.

Cloak'un metodu şöyle tanımlanıyor: "Eski sevgililerinizi, iş arkadaşlarınızı ya da sizi yolda durdurup hiç susmayan o kişileri, karşılaşmak istemediğiniz herkesi atlatabilirsiniz."

Sosyal medyanın sonu mu?

Uygulamayı yaratanlar ise programcı Brian Moore ile Buzzfeed internet sitesinin eski yöneticilerinden Chris Baker.

Baker, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, artık sosyal medyanın başka bir yöne doğru ilerlediğini, Cloak'un da bu yönde hizmet verdiğini belirtti.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamaları tıka basa dolu asansörler olarak niteleyen Baker, "Bence anti-sosyallik yükselişte. Önümüzdeki günlerde buna benzer pek çok yeni proje göreceksiniz" dedi.

"App Magazine" adlı derginin Genel Yayın Yönetmeni Nick Jones, BBC'ye yaptığı yorumda uygulamanın kendisini ikna etmediğini ancak aklını da çeldiğini itiraf etti.

Jones "Ivır zıvır bir uygulamaya benziyor ama ben kişisel olarak kullanabilirim" dedi.