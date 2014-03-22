ABD'den Türkiye'ye Twitter tepkisi

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Amerikan Yönetimi, Türkiye'de Twitter'a erişimi engelleme kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, "Türk Hükümeti'ne vatandaşlarının Twitter'a erişimine yönelik engelleri kaldırması ve tüm sosyal medya platformlarına serbest erişim sağlaması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Sözcü, ABD'nin Türkiye'de ifade özgürlüğünü desteklediğini ve bunu sınırlayamaya yönelik her türlü eyleme karşı çıktığını söyledi, kararın 'Türkiye'nin kendisinin dile getirdiği örnek demokrasi olma arzusuyla çeliştiğini' belirtti.

Twitter'la Türk hükümeti arasındaki müzakereleree ABD'nin dahil olmadığını vurgulayan Psaki, "Demokratik hükümetler kendilerine karşı çıkılmasını kabul edebilmeli... aynı fikirde olmayanları dinlemeli. Bağımsız ve baskı altında olmayan bir medya, demokratik, açık toplumların bir esasıdır ve bağımsız ve kısıtlanmamış bir medya, resmi şeffaflığı, hesap verebilirliği sağlamada yaşamsal öneme haizdir" dedi.

Beyaz Saray: Kaygılıyız

Bu arada, Beyaz Saray da "Türk Hükümeti'nin, vatandaşlarının temel iletişim araçlarına erişimini engellemesinden derin kaygı duyduğunu" açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Washington'ın bu kaygılarını Ankara'ya ilettiğini belirterek, "Engellenmiş tüm teknolojilere tam erişimin tekrar sağlanması konusundaki taleplerinde Türkiye halkını destekliyoruz" dedi.