'O Ses İtalya'nın yıldızı rahibe Cristina Scuccia ülkeyi büyüledi

Telif hakkı The Voice of Italy

İtalya’da Rai televizyonunda yayınlanan bir şarkı yarışmasına katılan rahibe, uluslararası bir yıldız olma yolunda ilerliyor.

O Ses İtalya yarışmasında geçen hafta bir sürpriz yaşandı. Jüri üyeleri arkaları dönük halde dinledikleri yarışmacının yeteneğinden etkilenerek yüzlerini sahneye döndüklerinde ağızları açık kaldı.

Çünkü sahnedeki “ortalama” bir yarışmacı değil, siyah dini kıyafeti ve boynunda hacıyla dans edip şarkı söyleyen bir rahibeydi.

25 yaşındaki Sicilyalı rahibe Cristina Scuccia, Alicia Keys’in “No one” isimli şarkısını seslendirdi ve performansıyla jüri üyeleriyle izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Şarkıcı rahibe, kısa sürede ülkenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Twitter’de rahibe Scuccia’ya destek mesajları yağdı.

Bu mesajlardan biri de Vatikan’ın Kültür Bakanı Gianfranco Ravasi’ye aitti. Ravasi, “suorcristina” (rahibe Cristina) etiketiyle yayımladığı mesajında “Hepiniz yeteneklerinizi başkalarının hizmetine sunmalısınız” dedi.

Scuccia, “Yırtık Rahibe” filminde Whoopi Goldberg’in canlandırdığı “neşeli rahibe” karakterine benzetilirken Whoopi Goldberg de bu benzetmeye destek verdi. Goldberg, Twitter’a “Yırtık Rahibe hissi almak istediğinizde…” diye yazarak Scuccia ile ilgili bir haberin linkini paylaştı.

Rahibe Scuccia’nın videosu YouTube’da 24 milyonun üzerinde izleyici aldı. İtalyan basınının ardından uluslararası medyada da adına sıklıkla rastlanılır oldu.

Scuccia, yarışmaya katılma cesaretini Papa Francis’in “manastırlarınızdan çıkıp Tanrı’nın sözünü yayın” şeklindeki sözlerinden aldığını söyledi ve “Yeteneğimi paylaşmak için buradayım” dedi.