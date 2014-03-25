Aldo Moro cinayetinde gizli servis parmağı mı vardı?

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İtalya’nın eski başbakanı Aldo Moro’nun 1978’de aşırı solcu örgüt Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılarak öldürülmesinde İtalyan gizli servisinin parmağı olduğu iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Emekli polis müfettişi Enrico Rossi, Aldo Moro’nun Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılması sırasında örgüte yardım etmek için yolu kesen motosiklette iki gizli servis ajanının bulunduğunu öne sürdü.

Rossi iddialarını, mavi renkli Honda marka motosikleti kullananlardan birinin yazdığı bir mektuba dayandırdı. İtalyan haber ajansı Ansa’ya konuşan Rossi, “Her şey, Moro kaçırıldığı sırada Fani Caddesi’ndeki Honda’nın arka tarafında oturan adamın yazdığı anonim bir mektupla başladı. (Motosikletteki iki kişi) Kızıl Tugaylar’ı olası bir aksilikten korumakla görevlilerdi. Sismi’den (askeri istihbarat ve güvenlik servisi) Albay Camillo Guglielmi’ye bağlılardı. Guglielmi de kaçırma eylemi sırasında aynı caddedeydi” dedi.

Emekli polis Rossi, isimsiz mektubu yazan kişinin kanserden ölmek üzereyken bu itirafı kaleme aldığını ve mektubun kendisine 2011’de ulaştığını söyledi.

Rossi, mektuptaki iddiaları araştırmaya ve motosikletteki diğer adamı bulmaya çalıştığını ama önüne hep engellerin çıktığını belirtti. Mektubu yazan kişinin öldüğü ve olay sırasında kullandığı silahın da imha edildiği bilgisine ulaşan Rossi, soruşturmada daha fazla ilerleme kaydedemeyince emekliye ayrıldığını anlattı. Rossi, sonunda “ölülere olan saygısından dolayı” bunları açıklamaya karar verdiğini söyledi.

Emekli polisin iddiaları savcılığı harekete geçirdi. Roma Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Hıristiyan Demokrat Parti lideri, eski başbakan Aldo Moro, 16 Mart 1978’de evinden parlamentoya giderken Fani Caddedi’nde Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılmıştı. Moro’nun korumaları da olay sırasında öldürülmüştü.

Aldo Moro 55 gün boyunca esir tutulmuş, 9 Mayıs 1978’de cesedi bir otomobilin bagajında bulunmuştu.

Aldo Moro’nun kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili birçok komplo teorisi ortaya atılmıştı. İtalyan askeri istihbaratından Albay Camillo Guglielmo’nun Moro’nun kaçırılması sırasında olay yerinde olduğu tespit edilse de Guglielmo, o sırada yakında oturan bir arkadaşının evine gitmekte olduğunu ileri sürmüştü.

Olayda, Moro’nun komünistlerle yakınlaşmasından rahatsız olan ABD’nin parmağı bulunduğu da iddia edilmişti.