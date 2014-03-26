Kayıp uçak için seferberlik

Telif hakkı n

Hint Okyanusu'nun güneyinde hava koşullarının düzelmesi üzerine, kayıp Malezya Havayolları uçağını arama çalışmalarına yeniden başlandı.

8 Mart'ta Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan uçak kalkışından kısa bir süre sonra içindeki 239 kişiyle kaybolmuştu.

Avustralya Deniz Emniyeti İdaresi (AMSA) yetkilileri, arama çalışmalarına 12 uçağın katıldığını duyurdu.

Bazı yolcu yakınları henüz enkaz bulunmadığı için uçağın düştüğü açıklamasını kabul etmiyor.

Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın, uydu verilerine dayanarak Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü yolundaki açıklamasından sonra Çin'deki bazı yolcu yakınları Malezya'nın Pekin Büyükelçiliği'ne yürümüştü.

Haberin cep telefonu mesajıyla duyurulmasından sonra sokaklara dökülen yolcu yakınları, Malezya Hükümeti'nden daha fazla bilgi talep etmişlerdi.

Uçakta 153 Çin vatandaşı bulunuyordu.

Arama çalışmaları Avustralya'nın gübeybatısındaki Perth kentinin 2500 kilometre açıklarında yürütülüyor. Arama çalışmalarına Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Güney Kore'a ait askeri ve sivil uçaklar katılıyor.

Çalışmalara dün şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle ara verilmişti.