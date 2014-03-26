Twitter: Hükümetle kullanıcı bilgilerini paylaşmadık

Twitter, Türkiye'de siteye erişimin engellenmesinin ardından kullanıcıların bilgilerini hükümetle paylaşmadığını duyurdu.

Şirketten bugün yapılan açıklamada, Twitter'ın Türkiye'de kullanıcıların erişimine kapalı kaldığı süreçte hiçbir kullanıcının elektronik posta ya da IP adresi gibi özel bilgilerini yetkililere vermediği vurgulandı.

Türkiye'de Twitter'a erişimin altı gün önce engellendiği hatırlatılan açıklamada, bu süreçte Türk yetkililerle görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde şirket hükümetin kaygılarını dinledi ve yetkilileri platformun nasıl çalıştığı hakkında bilgilendirdi.

Twitter, erişim yasağının dayandığı üç mahkeme kararının ise şirkete bildirilmediğini belirtti.

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Üç mahkeme kararından ikisine konu olan içerik bizim kendi kurallarımızı da ihlal ediyor. Bu nedenle bu hesaplar askıya alındı.'' ''Ancak son karar bizi endişelendiyor. Çünkü, bu kararda belirtilen hesapta eski bir bakan yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Özellikle ortada hükümete ilişkin bir yolsuzluk iddiası varsa, siyasi konuşmalar en önemli konuşmalar arasında yer alır. Bu nedenle bugün kullanıcılarımız adına, erişimi engelleme kararının geri çekilmesi için mahkemeye başvurduk... Türkiye'de hizmetlerimizin engellenmesinin hiçbir yasal zemini yoktur. "

Mahkeme yürütmeyi durdurdu

Ankara İdare Mahkemesi bugün Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın Twitter’a erişimin engellenmesi uygulamasının yürütmesini durdurmuştu.

Mahkeme Twitter'a genel engelleme getirilmesinin "hukuk devleti ilkelerine aykırı" olduğuna hükmetmişti. Kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "ifade özgürlüğü" başlıklı 10'uncu maddesine de atıf yapılmıştı.

Anayasa Mahkemesi de Ankara İdare Mahkemesi’nin hükmü sonrası bir karar alınmasına gerek görmedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Biz yargı kararlarına uyarız çünkü anayasa bunu emrediyor. Yargı kararlarını beğenmiyor olabiliriz ama uyarız. Dolayısıyla bu karar gerçekse, gerekçesiyle yazılmışsa, tebliğ de yapılmışsa bundan sonra Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın yapacağı işler bellidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Karar normal bir karar, olması gereken bir karar. Twitter yasağı 21. yüzyılda olur mu? Böyle bir anlayış olabilir mi?" diye konuştu.

Aralarında Türkiye Barolar Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti’nin de bulunduğu bazı kişi ve kuruluşlar yasağın kaldırılması talebiyle idari yargıya başvurmuşlardı.

Bozdağ'dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'ın mahkemelerin verdiği kararları kararlarını yok saydığını, TİB'in de kararların gereğini yerine getirdiğini söyledi.

Bozdağ, idare mahkemesinin gerekçesini bilmediğini belirterek, ''Mahkeme kararlarını uygulamak Anayasa'ya aykırıysa onu bilemiyorum. Şimdi şu anda TİB'in yaptığı mahkeme kararlarını uygulamaktır. İdare Mahkemesinin gerekçesini işin doğrusu merak ediyorum. Mahkeme kararlarını uygulayan bir idari işlemin Anayasa'ya aykırılığını nasıl değerlendirmiş onu gerekçesinde göreceğiz'' dedi.

Bozdağ, ''Twitter, Türkiye mahkeme kararlarına ve Türkiye'nin kanunlarına uyacağını söylediği takdirde zaten bir sorun kalmaz. Yani Twitter'da yasaklama söz konusu değil'' diye konuştu.