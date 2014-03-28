Hopa: ‘Eşkıya’ ve AKP çekişmesi

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Meydanın yanındaki sahil yolundan, nakaratında ‘Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan, Recep Tayyip Erdoğan’ diyen şarkı şarkıyı çalan seçim aracı geçiyor.

Hemen ardından ‘hırsız var’ adlı şarkıyı çalan araç ortada beliriyor.

Bu aracın ikinci şarkısında sözler şöyle diyor: “Söz, yetki, karar, iktidar halka; üreten yönetir birgün mutlaka.”

Bir süre sonra bir üçüncü araç beliriyor.

Karadeniz şarkıları çalan aracın üzerinde ‘Şehir Senin’ yazıyor.

Birinci araç AKP, ikincisi ÖDP üçüncüsü HDP’nin seçim çalışmalarına ait.

2011 olayları hatırlarda

Burası Karadeniz sahilinin en sağındaki ilçesi, Artvin’e bağlı Hopa.

Coğrafi olarak en sağda, politik olaraksa Karadeniz’in en solundaki yörelerden biri burası.

O sola, sosyalist sol da dahil.

Merkezdeki küçük bir gezinti bile bunu anlamak için yeterli: Merdivenleri gökkuşağı renklerine boyanmış iskele, Birgün gazetesinin okunduğu kahveler, Kazım Koyuncu heykeli, meydanda yerdeki büyük ‘Berkin Elvan Meydanı’ yazılaması, Başbakan Erdoğan’ın ‘Eşkıya Hopa’ya inmiş’ çıkışını yaptığı 2011 olaylarında ölen Metin Lokumcu ile ilgili afişler ve duvar yazılamaları, meydanda sadece CHP, HDP ve ÖDP bayraklarının varlığı...

Seçimlerde AKP ile sol yarışıyor.

AKP kampanyasından aday ön planda

AKP’nin adayı Nedim Cihan.

Karadeniz’in birçok merkezinde AKP seçim kampanyalarında Başbakan Erdoğan’ın belediye başkan adayından daha fazla öne çıkarıyor.

Hopa’da ise seçim çalışmalarında Erdoğan’dan çok Cihan’ın öne çıkarılması dikkat çekiyor.

Mevcut belediye başkanı Turan Kasımoğlu yine partisi CHP’den aday.

Kent merkezinde en yoğun çalışma ÖDP adayının seçim ekibine ait.

Sosyalistler iddialı

ÖDP, Halkevleri ve bağımsız seçmenlerin oluşturduğu Hopa Halkçı Demokratik Yerel Yönetim Meclisi’nin adayı Enver Korzay ÖDP’den seçime giriyor.

Halkların Demokrasi Partisi’nin Doğu Karadeniz’de tek yoğun, belediye başkan adayı çalışması yürüttüğü yer de Hopa.

Hopa’da HDP’nin adayı, eski belediye başkanı Yılmaz Topaloğlu.

Kent içinde yaptığım sohbetlerde merkezde en iddialı adayların CHP ile ÖDP olduğu izlenimine katılıyorum.

‘CHP, ÖDP, AKP çekişiyor’

Yerel gazeteciler, çevredeki köy ve mahallelerin durumunu anlatıyor ve yarışın asıl olarak CHP, ÖDP ve AKP arasında geçeceğini iddia ediyor.

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Hopa’nın en büyük sorunlarından biri işsizlik.

AKP’lilerin birebir seçim faaliyetlerinde sözlü olarak şunu belirttiği iddia ediliyor: ‘Solcuların projelerine Ankara’dan onay gelmez. Bizimkine gelir, birçok gence iş kapısı açılır. İdeolojik yaklaşmayın.’

Diğer yandan Hopa’nın muhalif potansiyeli biliniyor ve 2011’de yaşanan olaylara tepki devam ediyor.

HDP adayı da etkili

Konuştuğum tüm yerel gazeteciler HDP adayı Topaloğlu’nun kazanma ihtimalinin olmadığını ama kişisel etkisi nedeniyle hatırı sayılır bir oyu bulunduğunu belirtiyorlar.

Hem sokakta sohbet ettiklerim hem de yerel gazetecilere göre üç sol adayın varlığı AKP’nin Hopa’da kazanma şansını artırıyor.

Hopa’da sol ve AKP arasındaki fark dışında etnik, kültürel farklılıkların da seçim sonuçlarını etkileyebileceği düşünülüyor.

Hopa’da iki ana etnik, kültürel grup bulunuyor: Hemşinliler ve Lazlar.

‘Etnik aidiyetler seçimleri etkileyebilir’

Bu iki kesimde etnik, kültürel ve sosyolojik farklılıklara bağlı olarak belli oranda farklı aidiyetlerin var olduğu düşünülüyor.

Bunun da tabandaki bazı seçmenlerde, adaya partisinden ziyade Laz ve Hemşinli olup olmadığına bakarak oy verme sonucunu yaratabildiği düşünülüyor.

Üçüncü ve nispeten çok daha küçük bir kesimse Rizeliler yani yıllar için Rize’den göç edenler.

Bu kesimin yıllardır sağ partilere oy verdiği, ağırlıkla AKP’ye oy vereceği iddia ediliyor.

Hopa kendi gündemiyle ilgili gelişmelerde siyasal alanı hareketli olan bir yer.

Ülke gündemi de ilçeyi etkiliyor.

Örneğin Gezi Parkı eylemleri döneminde Doğu Karadeniz bölgesinde yaygın ve sürekli eylem yapılan ilçelerden biri de Hopa’ydı.

Hopa’nın bu özellikleri düşünüldüğünde hangi aday seçimi kazanırsa kazansın ilçede siyasetin tıpkı ülke gündemi gibi hareketli olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.