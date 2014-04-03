İngiltere'de yedi futbolcuya 'bahis şikesi gözaltısı'

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İngiltere’nin kuzeybatısında alt küme takımlarında oynayan yedi futbolcu şike yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Futbolcular, maçın sonucuna doğrudan etki etmeyen bazı hareketlerle bahis şikesine karışmakla suçlanıyor.

İngiltere Ulusal Suç Bürosu, gözaltına alınan futbolcuların yaşlarının 18 ila 30 arasında değiştiğini belirtti.

Bürodan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında Aralık ayında şike yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan altı farklı futbolcunun da ikinci kez gözaltına alındığını duyurdu.

Toplam 13 futbolcunun, rüşvet alma ve kara para aklama suçlamasıyla polise ifade verdiği belirtildi.

'Bahis şikesi' iddiası

Futbolcuların, maç sırasında sarı kart görmek veya topu bilerek kornere atmak gibi maçın sonucunu değiştirme amacı gütmeden, kritik pozisyonlarda yanıltıcı hareketlerde bulundukları iddia ediliyor.

Ulusal Suç Bürosu açıklamasında “Soruşturma, The Sun gazetesinin Pazar günkü baskısında yayımlanan bilgilerle başlatıldı. Soruşturma devam ediyor ve mevcut durumda daha fazla ayrıntı veremeyiz” dedi.

Geçen yıl gözaltına alınan altı şüpheli 8 Nisan’da yeniden polisin karşısına çıkmaları şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eski Portsmouth oyuncularından Sam Sodje'un Sun gazetesinin, kendisine farklı kimlikle yaklaşan muhabirine 'para karşılığında sarı ve kırmızı kartları ayarlayabileceğini' söylediği öne sürülüyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, soruşturma konusunda bilgilendirildiklerini, soruşturma makamlarıyla tam bir işbirliği içinde olacaklarını açıkladı.

Gözaltına alınanlar arasında eski Premier Lig futbolcularından Blacburn Rovers'dan DJ Campbell ve Oldham'dan ile adı açıklanmayan dört futbolcu da yer alıyor.