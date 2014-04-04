Eşcinsel evlilik tartışması CEO'yu işinden etti

Telif hakkı Mozilla

Firefox tarayıcısı ile bilinen Mozilla şirketinin CEO'su istifa etti.

Brendan Eich geçen ay atanmış ancak eşcinsel evlilik konusundaki görüşleri nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Eich, kar amaçlı Mozilla şirketinin sahibi olan kar amacı gütmeyen Mozilla Vakfı'nın yönetim kurulundan da istifa etti.

Öfkeli kullanıcılar

Mozilla kurucularından ve aynı zamanda JavaScript dili yaratıcısı olan Eich, 2008 yılında Kaliforniya'da eşcinsel evliliğe karşı yasaya destek için 1.000 dolar bağış yapmış.

Başlangıçta geçen bu yasa daha sonra 2013 yılında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından bozuldu.

Eich'ın atanmasının duyurusu 24 Mart'ta yapıldığı zaman öfkeli kullanıcılar görüşlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Birkaç yüksek profilli Mozilla çalışanları da tartışmaya katıldı.

Üç yönetim kurulu üyesi yakınlarda istifa ama Mozilla bunun Eich bağlantılı olmadığını söyledi.

OkCupid'den tepki

Telif hakkı mozilla

En zararlı protesto eylemdi eş bulma sitesie OkCupid aracılığıyla geldi.

Mozilla Firefox tarayıcısını kullanarak siteye giden kullanıcılar bir mesajla karşılaşıyor: "Mozilla'nın yeni CEO'su Brendan Eich eşcinsel çiftler için eşit haklara karşı. Bu nedenle kullanıcılarımızın OkCupid'e erişmek için Mozilla yazılım kullanmamasını tercih ediyoruz."

Mozilla başlangıçta Eich'ın atanmasını savundu ancak Baker'ın blog yazısında bunun için özür dilendi.