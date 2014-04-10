Atletico Madrid Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi

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Futbolda, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Real Madrid'in ardından Atletico Madrid ve geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayern Münih de yarı finale yükseldi.

Atletico Madrid geçen hafta 1-1 biten maçın rövanşında Barcelona'yı Koke'nin 6. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup ederek eledi.

Karşılaşmaya fırtına gibi giren Madrid ekibinin ilk 20 dakikada üç topu da direkten döndü.

Maçın başında yakaladığı avantajı koruyan Atletico Madrid hem dört yıl sonra ilk kez Barcelona'yı yendi, hem de 40 yıl sonra ilk kez Avrupa'nın bir numaralı kupasında yarı finale yükseldi.

Halen İspanya Ligi'nde de lider durumdaki İspanyol ekibinde Arda Turan sakatlığı nedeniyle yarı final rövanş maçında forma giyemedi.

M.United'ın sevinci kısa sürdü

Geçtiğimiz sezonun Almanya ve Avrupa şampiyonu Bayern Münih de İngiliz rakibi Manchester United karşısında zaman zaman zor anlar yaşamasına rağmen yarı finale çıktı.

Manchester United, İngiltere'de 1-1 biten maçın rövanşında Evra'nın 57. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

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Fakat Bayern Münih önce bir dakika sonra Mandzukiç'in golüyle eşitliği sağladı, daha sonra da Müller ve Robben'in golleri ile sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih Almanya Ligi'nde şampiyonluğu daha önce garantilemişti.

Halen İngiltere Premier Ligi'nde 7. sırada bulunan Manchester United'ın ise önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması çok zor.

Kura çekimi cuma günü

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kuraları ise cuma günü çekilecek. Çeyrek final gibi bu turda da aynı ülkeden iki takım birbirleriyle eşleşebilecek.

Yarı final maçları 22-23 ve 29-30 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Futbolda 2013-2014 sezonununda Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi ise 24 Mayıs'ta Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak final maçının galibi olacak.