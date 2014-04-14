İsa freskini bozan kadına klip teklifi

İspanya'da önemli bir İsa portresini tek başına restore etmeye çalışırken tanınmaz hale getiren yaşlı kadın, ilham kaynağı olduğu şarkının klibinde oynayacak.

Heraldo de Aragon gazetesinin haberine göre İspanyol müzisyen Angel Petisme klibinde, 82 yaşındaki Cecilia Gimenez'in başına gelenleri daha 'sempatik' şekilde anlatacak.

Gimenez, Zaragoza kenti yakınlarındaki yerel bir kilisede bulunan Ecce Homo (İşte İnsan) adlı İsa freskini restore etmeye çalışırken tanınmaz hale getirmiş, portenin yeni halinin "Maymun İsa" yakıştırmasıyla sosyal medyada yayılmasıyla, alay konusu haline gelmişti.

"Bu hikaye beni düşünmeye sevketti, ona karşı derin bir sempati duydum" diyen müzisyen Petisme, klipte, Gimenez'in restore etmeye çalıştığı İsa figürünü canlandıracak. Yaşlı kadının ise klipte kendisi olarak yer alacağı söyleniyor.

Yerel medya, Gimenez'in 'başarısız' girişiminin medya ve internette yayılmasının ardından psikolojik sorunlar yaşadığını, ancak olaydan sonra resim yapmaya devam ettiğini, hatta kişisel sergi açtığını yazıyor.

Gimenez, Ağustos 2012'de, Borja kasabasındaki kilisede bulunan Elias Garcia Martinez imzalı 100 yıllık İsa freskinin nemden zarar görmesi üzerine, fırçasını alarak restorasyona girişmişti. Vurduğu fırça darbelerinin ardından İsa'nın yüzü tanınmaz hale gelince, yaşlı kadın belediyeye başvurarak yardım istemişti.

Olayın ardından İsa freskini görmek üzere kasabaya binlerce turist gitmiş, kilise ziyaretçilerden para almaya başlamıştı.