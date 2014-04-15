Suriye'de Lübnanlı üç gazeteci öldürüldü

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Lübnan televizyon kanalı Manar’ın muhabiri Hamza Hasan, kameraman Muhammed Mantaş ve teknisyen Halim Ellav, Suriye’nin Malula kasabasında öldürüldü.

Hasan ve Mantaş Salı günü, Ellav ise Çarşamba günü toprağa verilecek.

Gazetecilerin aracı, Suriye askerleri ve Hizbullah savaşçılarının operasyonunu takip ederken ateş altında kaldı.

Manar, Hizbullah’ın TV kanalı olarak biliniyor.

Suriye, medya çalışanları açısından şu anda dünyanın en tehlikeli bölgesi.

Lübnan'da kınandı

BBC’nin Beyrut’ta bulunan muhabiri Jim Muir, Manar çalışanlarının öldürülmesinin ülkede geniş çaplı olarak kınandığını belirtti.

Muir, olayı kınayanlar arasında Hizbullah’ın Suriye’deki savaşa dahil olmasını eleştiren Lübnan Devlet Başkanı Mişel Süleyman’ın da bulunduğunu söyledi.

Suriye ordusu tarafından düzenlen operasyonda Hıristiyanların yaşadığı Malula kasabasının silahlı İslamcı muhaliflerin elinden geri alındığı duyurulmuştu.

Suriye’de yaklaşık üç yıldır süren çatışmalar sırasında 30’dan fazla gazeteci öldü. Çatışmalar sırasında birçok gazeteci de yaralandı.

BBC muhabirleri, bazı gazetecilerin taraflardan birinin yanında olduğu düşünülerek kasten hedef alındığını söylüyor.