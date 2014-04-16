Suudi Prensi Bender 'görevini bıraktı'

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Suudi Arabistan devlet medyasında, istihbarat şefi Prens Bender bin Sultan'ın "kendi isteği üzerine" görevden alındığı belirtildi.

Kral Abdullah'ın yeğeni ve Suudi Arabistan'ın eski Washington Büyükelçisi olan Prens Bender, 2 ay yurtdışında tedavi gördükten sonra geçen günlerde Riyad'a dönmüştü.

65 yaşındaki Prens Bender'in yerine yardımcısı General Yusuf el İdrisi'nin geçeceği açıklandı.

Prens Bender son aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasındaki "esaslı kaymayı" eleştiriyordu.

'Elini çekmişti'

Prens Bender'in, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalede bulunmaması üzerine, geçen Ekim ayında Avrupalı diplomatlara, Suudi Arabistan'ın Amerikan istihbarat servisi CIA ile Suriyeli isyancıların silahlandırılması konusundaki işbirliğini azaltacağını söylediği iddia edilmişti.

Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a desteğini kesmesi talebini iletmek için Suudi prens tarafından Moskova'ya yapılan ziyaret de verimli olmadı.

Suudi hükümetine yakınlığıyla bilinen güvenlik uzmanı Mustafa Elani, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Geçen 5 ay içinde Suriye dosyasından az çok elini çekmişti. Sorumluluk birkaç kişi arasında paylaşıldı; istahbarat çevresinden yetkililer ve prenslerdi bunlar. Yani gerçekte değişiklikler çoktan olmuştu."

Suudi krallığının Suriye politikasını eline aldığı düşünülen İçişleri Bakanı Prens Muhammed bin Naif, Batılı ve Arap istihbarat servisleri temsilcilerinin katılımıyla Şubat ayında Washington'da yapılan toplantıya katılmıştı.

Prens Bender, Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin geçen yıl Temmuz ayında ordu tarafından devrilmesini de desteklemişti.

Suudi haber ajansı SPA'dan yapılan açıklamada, Prens Bender'in Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görev yapmayı sürdürüp sürdürmeyeceğine değinilmiyor.