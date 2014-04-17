Güney Kore'de gemi faciası: Umutlar azalıyor

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Güney Kore'de batan gemide bulunan ve çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 278 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kötü hava koşulları, bulanık deniz suyu ve güçlü akıntılar, son yılların en büyük gemi faciasında kaybolanlar için umutları azaltıyor.

Resmi açıklamlara göre, gemide bulunan 475 kişiden 179'u kurtarılırken, 18 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, geçen her dakikanın hayati önemde olduğunu belirterek, arama-kurtarma ekiplerine "Acele edin" çağrısı yaptı.

Kaptan: Utanç içindeyim

Yolcu gemisindekilerin çoğunun okul gezisindeki öğrenciler ve öğretmenleri olduğu belirtiliyor.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, bir Rus vatandaşı ile 2 Çinlinin kayıplar arasında olduğunu kaydetti.

Sahil güvenlik yetkilisi Kim Su-hyun, askeri dalgıçların sert rüzgarlar ve dalgalarla boğuşarak gemiye ulaştıklarını ancak henüz kabinlere erişilemediğini duyurdu.

Kim, görüş mesafesinin kısıtlı olmasın nedeniyle çalışmaların sualtı kameraları ile devam edeceğini belirtti.

Güvenlik ve Kamu İdaresi Bakanı Keng Byung-Kiu ise şöyle konuştu: "Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar 5 kere sualtı taraması gerçekleştirdik ama güçlü akıntıları ve bulanık su muazzam engel yaratıyor."

Sebep bilinmiyor

Yolcu gemisinin dik bir açıyla yan yatıp ters dönerek 30 metre derinliğindeki sulara gömülmesine neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Gemi gövdesinin sadece küçük bir bölümü su üzerinde kalırken, bazı uzmanlar, su altındaki bir cisimle çarpışmanın faciaya sebep olabileceğini söylüyor.

Kaptan Li Cun-siok, televizyonda yayımlanan demecinde, "Gerçekten çok üzgünüm ve utanç içindeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.

Yerel medya haberlerinde, kaptanın gemiden ilk kaçanlar arasında olduğu iddia ediliyor.

500 dalgıç ile 171 deniz ve 29 hava aracının katıldığı arama-kurtarma çalışmaları, gece karanlığının basması nedeniyle projektörler ve işaret fişekleri yardımıyla sürdürülüyor.

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Geminin battığı noktaya yakın olan Jindo adasında toplanan öğrenci velilerinden biri, "Çocuğumu o gemiden çıkarın, ölü veya diri!" diye bağırdı.

Jindo'daki BBC muhabiri Martin Patience, bazı ebeveynlerin kontrolsüzce hıçkırdığını aktarıyor.

'Canlı bulma şansı sıfıra yakın'

Sewol adlı gemi, ülkenin kuzeyindeki İnçon (Incheon) limanından güneydeki Jeji adasına doğru yola çıkmıştı.

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün 17 yaşındaki lise öğrencileri, birinin 25 yaşındaki bir öğretmen ve birinin de mürettebattan olduğu kaydedildi.

Son resmi açıklamaya göre, gemide 475 kişi vardı ve bunların 278'i hâlâ kayıp. Ancak açıklamalarda sürekli farklı sayılar verilmesi tepki çekiyor.

Bir sahil güvenlik yetkilisi AFP muhabirine, "Açıkçası, bence herhangi birini canlı bulma şansı sıfıra yakın" diyerek umutların tükenmekte olduğunu dile getirdi.

Bölgeye gönderilen ABD amfibi savaş gemisi USS Bonhomme Richard Kaptanı Joey Tynch de şartların zorlu olduğundan yakındı.

BBC'ye konuşan Tynch, "Bugün kendimizi zorlu hava koşulları altında bulduk; çok alçak bulut yüksekliği, düşük görüş sahası ve yağmur..." dedi.

'Suya atlamış olsalardı...'

Kaza yerine vinçlerin Cumartesi günü ulaşması bekleniyor.

Çarşamba sabahı yerel saatle 09:00 sıralarında acil yardım sinyali gönderen geminin 2 saat içinde battığı belirtiliyor.

Kurtarılan kazazedeler, geminin yan yatmasından önce güçlü bir gümbürtü duyduklarını söylüyor.

AFP'ye konuşan bir kazazede öğrenci yaşadıklarını şöyle anlattı: "Mürettebatın bize kıpırdamamamızı söyledikten sonra 30-40 dakika kadar bekledik. Sonra her şey yana devrildi ve herkes çığlık atmaya ve koşuşmaya başladı."

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36 yaşındaki Ku Bun-he de AP'ye yaptığı açıklamada, "Eğer insanlar suya atlamış olsaydı kurtarılabilirlerdi. Ama bize dışarı çıkmamamız söylendi" dedi.

Kazazedelerin telefon mesajları

Gemide sıkışıp kalanlardan bazılarının yakınlarına telefon mesajları gönderdiği ortaya çıktı.

AFP'nin aktardığına göre, bir öğrenci mesajında şöyle diyordu: "Baba merak etme. Can yeleği giydim ve diğer kızlarla birlikteyim. Geminin içindeyiz, hâlâ koridordayız."

Fakat sonraki mesajında aynı öğrenci, "Gemi çok yan yattı. Koridor çok sayıda insanla dolu" diyordu.

Ancak yetkililer, bu mesajların geminin içinden gönderildiğini düşünmediklerini ifade etti.

Bu arada, eskiden beri Güney Kore ile gergin ilişkilere sahip olan Japonya'nın Başbaranı Şinzo Abe, "içten taziye" dileğinde bulunarak yardım teklif etti.