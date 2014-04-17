Güney Kore'de facia: Gemi yan yattı, kapana kısıldık

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Güney Kore açıklarında batan yolcu gemisinde en az 9 kişi öldü, 280'den fazla kişi halan kayıp. Arama çalışmaları facianın ikinci gününde devam ediyor.

Yolcu gemisi, ülkenin kuzeydoğusundaki İnçon (Incheon) limanından güneydeki Jeju adasına öğrencileri taşıyordu.

Dün gece boyunca arama çalışmalarına projektörler ve işaret fişekleri yardımıyla devam edilidi.

Son verilere göre olayda onlarca kişi yaralandı, şimdiye kadar kurtarılan yolcu sayısı 174. Geminin neden battığı ise henüz bilinmiyor.

Geminin kaptanı Lee Joon-seok gazetecilere "Gerçekten çok üzgünüm ve utanç içindeyim. Ne diyeceğimi bilmiyorum," dedi. Yonhap haber ajansı kaptanının sorgulandığını duyurdu.

Ajansa göre ölen dokuz kişiden dördü, 17 yaşında lise öğrencisi.

25 yaşında bir öğretmen ve gemi mürettebatından 22 yaşındaki bir kişi de hayatını kaybedenler arasında. Diğer üç kişinin kimliği ise henüz bilinmiyor.

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Son yılların en büyük faciası

Batan yolcu gemisinin gövdesinin yalnızca küçük bir kısmı görülebiliyor. Gemi, acil yardım sinyali göndermesinden yaklaşık 2 saat sonra sulara gömüldü. Gemiyi sudan çıkarmak için yola çıkan iki vincin ise Cuma günü olay yerine ulaşması bekleniyor.

Seul'deki BBC muhabiri Martin Patience, bunun Güney Kore'de son 20 yıldır yaşanan en büyük deniz faciası olabileceğini söylüyor.

Sahil güvenlik ekipleri ile askeri ve ticari araçların katılımıyla sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları Çarşamba gününün ilk saatlerinde başladı.

Kötü hava koşulları ve kuvvetli akıntı geminin içinde mahsur kaldığı düşünülen yolcuları kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Bazı öğrenciler batan geminin kabin pencerelerinden çıkarılırken, birçoğunun ise denize atladığı görüldü.

Güvenlik ve Kamu İdaresi Bakanı Kang Byung-kyu, "Gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar beş kez su altı araması gerçekleştirdik. Fakat kuvvetli akıntı ve çamurlu su ciddi engel teşkil ediyor," diye konuştu

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye de Perşembe günü olay yerini ziyaret etti.

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Bölgedeki ABD savaş gemisi USS Bonhomme Richard da bölgeye yönlendirildi.

Sahil güvenlik yetkilileri, mürettebattan bir kadının cesedinin gemiden çıkarıldığını kaydetti. Erkek bir öğrencinin ise yaralı olarak kurtarıldıktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel medyaya konuşan bir kazazede öğrenci, arkadaşlarının kapana kısıldığını anlatırken, şunları söyledi: "Gemi yana yattı ve hiçbirimiz hareket etmiyorduk çünkü hareket etmenin tehlikeli olduğu söylendi. Durumdan tam haberdar değilim ama bana söylendiğine göre arkadaşlarım ve diğer arkadaşlar geçit kapandığı için kaçamamış. Görünüşe göre geçit suyla dolduğu için çıkamamış."

Sebep bilinmiyor

Kazanın sebebi bilinmiyor fakat tanıklar gemi hızlıca yan yatıp batmadan önce bir darbe sesi duyulduğunu söylüyor.

Bir yolcu YTN haber kanalına, "Büyük bir gümleme sesi duyduk ve gemi durdu" diye konuştu.

AP'nin aktardığına göre, geminin sahibi olan şirketin yetkilisi Kim Yung-bung şu açıklamayı yaptı: "Öğrencilerin ve ebeveynlerinin dahil olduğu yolculara üzüntümüzü bildiriyoruz ve can kaybını en aza indirmek için şirket olarak elimizden geleni yapma sözü veriyoruz. Üzgünüz."

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Olay meydana geldiği yerel saatle sabah dokuz civarında hava durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Yonhap haber ajansına göre geminin seyrettiği yerde derinlik 30 metre civarındaydı.

BBC ulaşım muhabiri Richard Westcott, Japon yapımı gemi ne kadar sağlam olursa olsun, bir çarpma meydana gelmesi halinde araçların çabucak batabileceğine dikkat çekiyor.

Güney Koreliler sosyal medyada sarı kurdela ile kayıp olanlar için dilekte bulunuyor.