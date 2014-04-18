Everest'te çığ faciası: 12 Nepalli rehber öldü

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Everest Dağı'nda çığ düşmesi sonucu, 12 Nepalli rehber öldü.

Yerel yetkililere göre, çığ zirveye tırmanacak dağcıların son durağı olan ana kampın yakınlarında, 5800 metrede yerel saatle 06.45'te düştü.

Şimdiye kadar karların altından dört dağcının cesedinin çıkarıldığı, beş kişinin de kurtarıldığı açıklandı.

Nepal Turizm Bakanı Madhusudan Burlakoti BBC'ye, kurtarma ekiplerine destek için bölgeye üç helikopterin gönderildiğini söyledi.

Associated Press ajansına göre faciada hayatını kaybeden Şerpalar, zirveye tırmanacak dağcıların halatlarını kontrol etmek için bölgede bulunuyordu.

1953'te Everest'e ilk çıkan dağcılar olan Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'dan sonra zirveye 3 binden fazla dağcı çıkı.

Nepal ve Çin toprakları üzerinde bulunan 8.848 metre yükseklikteki zirveye çıkmaya çalışan çok sayıda kişi de hayatını kaybetti.