Hindistan'da işadamının midesinden 12 külçe altın çıktı

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir işadamını midesinden ameliyatla 12 adet minik altın külçesi çıkarıldı.

63 yaşındaki hastanın kusma ve kabızlık şikayetleriyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Yaşlı adam doktoruna, karısıyla yaşadığı bir kavga sonrası bir anlık öfkeyle bir şişe kapağı yuttuğunu söyledi.

Doktorlar ameliyatta, yher biri 33 gram olan minik altın külçeleriyle karşılaştı.

Ameliyat 3 saat sürdü

BBC'ye konuşan doktorlar, 9 Nisan'daki ameliyat sonrasında polisin ve gümrük yetkililerinin işadamını sorguladıklarını ve midesinden çıkarılan altın külçelerine el koyduklarını aktardı.

Dünyanın en büyük altın tüketicisi olarak bilinen Hindistan'da, cari açığı kontrol etmek için değerli metal ithalatındaki gümrük vergileri artırılmıştı.

Bu da son zamanlarda ülkedeki kaçakçılığın artmasına sebep oldu.

Mayıs 2013'te 162 bin kilogram olan altın ithalatı, Kasım ayında 19 bin 300 kilograma geriledi.

İşadamının ameliyatının gerçekleştiği Yeni Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi'nin Başhekimi Doktor Cs Ramachandra "hayatında hiç böyle bir vaka" ile karşılaşmadığını belirtti.

Dr. Ramachandra şöyle devam etti:

"Hayatımda ilk kez bir hastanın karnından altın çıkarttım. Daha önce bir hastadan 1 kilo ağırlığında bir mesane taşı çıkarttığımı hatırlıyorum. Ameliyat oldukça yorucu geçti ve üç saat sürdü. Hasta yaşlı olduğu için dikkatli olmamız gerekiyordu. 12 külçe altını bir yığın halinde hastanın karnında bulduk."

Dr. Ramachandra, şeker hastası olan ve daha önce mide ameliyatları geçiren işadamının ay başında da "akut bağırsak tıkanması" belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.