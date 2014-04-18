Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem

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7,5 büyüklüğünde bir deprem Meksika’yı sarstı. ABD Jeolojik Araştırma kurumuna göre sarsıntının merkezi ünlü bir tatil kenti olan Pasifik Okyanusu kıyısındaki Acapulco’ya yakın ve Guerrero eyaletinin de batısında yer alıyor. İlk gelen bilgilere göre depremde ölü yok.

Sarsıntı başkent Mexico City’de de 30 saniye kadar hissedildi. Bazı binalarıncamları kırıldı. Sarsıntıyı hisseden Meksikalılar binaları terk ederek sokaklara döküldü.

Reuters’in haberine göre ABD Pasifik Uyarı Merkezi depremin bir tsunamiyi tetiklemesinin beklenmediğini söyledi.

Mexico City’de yolda yürürken depremi hisseden 68 yaşındaki kapıcı Pedor Hernandez, Reuters’e “Sanki sarhoş gibi bir ağaca tutunmak zorunda kaldım” diye konuştu.

1985 yılında meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki deprem ülkede 6 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış ve başkent Mexico City'deki birçok binanın yıkılmasına sebep olmuştu.