Batan geminin kaptanı: Tahliye emrinde geç kaldım

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Güney Kore'de Çarşamba günü batan geminin kaptanı Lee Cun-siok, yolcuların denizde sürüklenip gitmesinden korktuğu için tahliye emrini vermekte geç kaldığını söyledi.

69 yaşınaki kaptan, mürettebattan iki kişiyle birlikte Cuma günü gözaltına alındı.

Dalgıçların gemide üç ceset gördükleri dışarı çıkaramadıkları açıklandı.

Şimdiye kadar 29 kişinin öldüğünün kesinleştiği kazada 273 kişi hâlâ kayıp. 174 yolcu ise kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarını koordine eden yetkili, bunun bir-iki ay sürebileceğini söyledi.

Güçlü akıntı ve görüş mesafesinin az olması arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Gemi batarken dümende üçüncü kaptanın olduğu açıklanmıştı.

'Akıntı çok güçlüydü'

Kaptan, görevini ihmal ve denizcilik yasalarını ihlalle suçlanıyor. Kaptan ayrıca tahliye emrinini erken vermediği için de eleştririliyor.

Sewol adlı gemi kuzey-batıdaki İnçon'dan Jeju adasına giderken alabora olmuş ve iki saat içinde sulara gömülmüştü.

Yolculardan 350'si, okul gezisindeki öğrencilerdi.

Facianın nedenini belirlemek için başlatılan soruşturmada, gemininin neden ani manevra yaptığına ve tahliye emrinin neden geç veridliğine odaklanılıyor.

Bazı uzmanlar, ani manevra nedeniyle yerinden oynayan kargonun geminin dengesini bozmuş olabileceğini söylüyor. Bazı uzmanlar ise geminin bir kayaya çarpmış olabileceğini belirtiyor.

Güney Kore halkından özür dileyen Kaptan Li, "Rotayı verdikten sonra kısa bir süre için yatak odama gittim sonra da bu oldu. Akıntı çok güçlüydü. Okyanusun suyu çok soğuktu. Tahliye emri konusunda doğru bir karar veremezsem, can yeleği giymeyenlerin, hatta giyenlerin bile akıntıya kapılacabileceklerini düşündüm" dedi.