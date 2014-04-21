G.Kore liderinden mürettebata 'cinayet' suçlaması

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Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, geçen hafta batan geminin kaptanını ve mürettebatını kınadı.

Mürettebat ile Deniz Trafik Hizmetleri arasındaki son görüşmenin deşifresinin yayımlanmasından sonra açıklama yapan Park, mürettebatın tavrının "cinayete eşdeğer" olduğunu söyledi.

Park, kaptan ve mürettebatın "akıl almaz ve kabul edilemez" şekilde davrandıklarını belirtti.

Görüşmeler, mürettebatın kararsız kaldığını ve gemide büyük bir panik yaşandığını gösteriyor.

Gemiden gelen ilk yardım çağrısından 29 dakika sonra geminin kumandasındaki kişi "Dışarı çıkın, yolculara kıyafetlerini ve can yeleği giymelerini söyleyin lütfen" diyor.

Mürettebattan biri de "Gemiyi boşaltırsak, yolcuları kurtarabilecek misiniz?" diye soruyor.

Deniz Trafik Hizmetleri'nden gelen cevap ise "En azından can yeleklerini giydirin ve kaçmalarını söyleyin" oluyor.

Devam eden konuşmalarda, mürettebattaki kişi iki defa daha yolcuların "hemen kurtarılıp kurtarılamayacağını" soruyor.

Yaklaşık 13 dakika sonra, gemide tahliye anonsu yapıldığı anlaşılıyor. Saniyeler sonra ise gemi ile iletişim kesiliyor.

Yedi mürettebat gözaltında

Öte yandan kaza sonrası geminin dört mürettebatı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan mürettebat sayısı yediye yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında geminin kaptanı Lee Joon-seok da var.

Kazanin nedenı ani dönüş mü?

Çarşamba günü batan gemideki 476 kişiden 174'u kurtarıldı. 64 kişi hayatını kaybederken, çoğu okul gezisine giden öğrenci 238 kişi hala aranıyor.

Geminin içinde sıkışanların attıkları mesajlar ve telefonda söyledikleri, çok sayıda insanın koridorlarda sıkıştığını ve yolcuların kaçamadığını gösteriyor.

Bazı uzmanlar, keskin bir dönüş sonucu gemideki yükün yer değiştirerek, geminin dengesini bozabileceğini iddia ediyor.

Yetkililer, bu iddiayı soruşturuyor. Ayrıca erken tahliye ikazı ile diğer yolcuların kurtulup kurtulamayacağı da araştırılıyor.

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Dümende 3. kaptan vardı

Kaptan Lee Joon-seok, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada insanların denizde sürüklenmesinden korktuğu için tahliye anonsunu geciktirdiğini söylemişti. Lee, "Okyanus suyu soğuktu. Doğru düzgün bir kararla yolcuları tahliye etmezsek, can yeleği giysinler ya da giymesinler, okyanusta sürüklenebilir ve başka zorluklarla karşılaşabilirler diye düşündüm" demişti.

Lee ve kurtulan iki mürettebat hakkında, "görevin ve deniz hukukunun ihlalinden" soruşturma başlatıldı.

Savcılar ise gemi batarken kaptanın dümende olmadığını, daha önce kaza sırasında gemi idare tecrübesi olmayan 3. kaptanın dümende olduğunu söylemişti.