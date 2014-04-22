Airbnb yetkilileri New York'ta yargıç karşısında

Telif hakkı AIRBNB

Dünyanın en değerli internet şirketlerinden birine dönüşen ev kiralama sitesi Airnbnb'nin yetkilileri ABD'nin New York eyaletinde, Yüksek Mahkeme'de yargıç karşısına çıkacak. Airbnb, New York eyaletinin konut ve otel yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

New York'ta, apartmanların içinde ev sahipleri yaşamazken 30 günden az süre ile kiraya verilmeleri yasak.

Eyalet Başsavcısı Eric Schneiderman ise New York'ta evlerini Airbnb üzerinden kiraya veren 20 bine yakın kişiden yaklaşık üçte ikisinin yasaları ihlal etmiş olabileceği görüşünde.

Schneiderman Airbnb'den kullanıcılarının kimliklerini açıklamasını istiyor.

Başsavcıya direnen Airbnb ise kendisini yaklaşık 200 ülkede ziyaretçilere uygun fiyata konaklama hizmeti sunan bir şirket olarak görüyor.

Şirket yetkilileri site üzerinden apartmanlarını, evlerini ya da odalarını kiraya verenlerin, elde ettikleri ek gelir ile bazı faturalarını ödeyebildiklerine ya da daha fazla tatile çıkabildiklerini söylüyor.

Yetkililer ayrıca New York'a 31 milyon doları kent vergisi olmak üzere 632 milyon dolar gelir getirdiklerine, eyalette dolaylı olarak 4 bin 600 kişiye istihdam sağladıklarına dikkat çekiyor.

Fakat oteller rakip olarak gördükleri Airbnb'den şikayetçi ve şirketi insaların vergi kaçırmasına yardımcı olmakla suçluyor.

Büyük bir başarı öyküsü

Airbnb, 2008'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kuruldu. Altı yıl içinde Silikon Vadisi'nin en başarılı internet şirketlerinden birine dönüştü.

Girişim sermayesi şirketi TPG Capital Management LP'nin öncülüğündeki bir konsorsiyum geçen hafta şirkete 450 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin piyasa değerinin 10 milyar dolar olduğu sanılıyor. Bu rakam, Wyndham Worldwide ve Hyatt Hotels Corporation gibi dünyanın önde gelen bazı otel zincirlerinden fazla.