Güney Koreli kazazede: Çocukları kurtaramadım, pişmanım

Güney Kore'de batan gemiden kurtulan bir yolcu, gemi alabora olurken öğrencilerin dalgalarla sürüklenmesi üzerine kendi canını kurtarmaya karar verdiğini şimdi ise "bu kararından pişmanlık duyduğunu" söyledi.

BBC'ye konuşan kamyon şoförü Eun-su Choi, "Onları yukarı doğru çekmeye çalışıyorduk…Ama çok zordu. Daha sonra ise kendimiz tırmanmaya karar verdik. Şimdi çok pişmanım" dedi.

Eun-su Choi, yüzlerce kez bu seferi yapan yolculardan. Kazanın, kahvaltısını yaptıktan sonra sigara içmek için güverteye çıktığı sırada yaşandığını anlatan Eun-su Choi, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Gemi birden bire yana yattı ve batmaya başladı. Konteynırlar denize düşmeye başlayınca ters döndüğümüzü fark ettim. Tırabzanlardan tırmanıyordum. Kafeteryadaki bazı öğrencileri kurtarmaya çalıştım. Kazanın bulunduğu yerde dizlerinin üstünde kayıyorlardı. Yangın hortumuyla onları yukarı doğru çekmeye çalışıyorduk ama kurtarmak çok zordu. Daha sonra ise kendimiz tırmanmaya karar verdik, şimdi ise pişmanlık duyuyorum."

Eun-su Choi, arkadaşlarından birinin ailesi ve diğer yolcuların elden ele taşıdığı 6 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtarmayı başardığını söylüyor. Kız çocuğunu kurtarabilmek için yaşamlarını yitiren aile ve yolcular içinse "Herkesten çok daha cesurlardı" diyor. Ona yardım ederken gördüğü herkesin daha sonra sulara gömüldüğünü de ekliyor.

Filikalar atılamadı

Gemi batarken yolculara gemiyi terk etmemeleri, odalarında ve kabinlerinde kalmaları tavsiyesinde bulunulduğu belirtiliyor.

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Gemi kaptanı Lee Cun-soik, yolcuların denizde sürüklenip gitmesinden korktuğu için tahliye emrini vermekte geç kaldığını söylemişti.

Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, gemiyle ilk telefon bağlantısının, sesi titreyerek konuşan bir çocuğun aramasıyla yapıldığını söylüyor.

Yetkililerin aktardığına göre çocuğun yardım çağrısını, gemideki 20 çocuğun acil yardım hatlarına bıraktıkları çağrılar izledi.

Yerel medyaya konuşan kabin görevlisi, gemideki hasarın ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle filikaları da denize atamadıklarını belirtti. Gemideki toplam 46 filikadan yalnızca ikisinin kullanılabildiği ifade edildi.

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Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, batan geminin kaptanını ve mürettebatını kınayıp yapılanların 'cinayete eşdeğer olduğunu' söylemişti.

Yetkililerin Çarşamba günü olayla ilgili dört mürettebatı daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sayısı 11'e çıktı.

Soruşturma kapsamında geminin işletmecisi Chonghaejin Marine Company adlı şirkete de baskın düzenlendi.

Kazada ölenlerinin sayısı 150'ye çıkarken, çoğu çocuk 152 kişiden hala haber alınamıyor.

Güney Kore'nin kuzeybatısındaki Incheon'dan ülkenin güneyindeki Jeju Adası'na giderken batan gemiden sağ kurtarılanların sayısı da 174.

Ailelerden onay bekleniyor

Yetkililer gemiyi doğrultma çalışmalarına hazırlanıyor fakat ailelerin onayı olmadan harekete geçemiyorlar.

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BBC'nin Jindo'dan bildiren muhabiri Jonathan Head çok sayıda ailenin, henüz çocuklarının cesetlerine ulaşmadıkları için bu karara yanaşmadıklarını ve almaları gereken zor bir karar olarak gördüklerini aktardı.

Jindo Limanı'nda su altına indirilen bir robot, geminin enkazının su yüzüne çıkarılması çalışmalarına yardımcı olacak.

Olayla ilgili soruşturma, geminin 'ani ve sert bir dönüş yapıp batmadan önce dengesini kaybetmiş olabileceği ihtimalini' ve 'yolcuların kurtarılabilmesi için tahliye emrinin neden daha erken verilmediğini' inceliyor.

Savcılar, gemi batarken dümende daha önce hiç seyir deneyimi olmayan üçüncü kaptanın olduğu açıklamıştı. Gemide 30 mürettebatın bulunduğu ve bu kişilerden yedinini hala kayıp olduğu belirtiliyor.