Gül: Kurumlar arasındaki ortam üzücü

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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın cuma günü yaptığı ve hükümetin tepkisini çeken konuşmasını değerlendirdi. Gül devletin kurumları arasındaki ortamın üzücü olduğunu söyledi.

Abdullah Gül, resmi bir ziyaret için gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gül, "Devlet kurumları arasında bu tip bir mesajların ve ortamın çıkması üzücü. Birazcık üzüldüm ona doğrusu. Düşünceler ifade edilebilir, konuşulabilir ama bunlar daha farklı üslup içerisinde olursa o zaman şüphesiz ki alınması daha kolay oluyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın konuşması sırasında yüz ifadesine çeşitli anlamlar yüklendiği ve bundan rahatsız olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bunlara da hayret ediyorum doğrusu. Her şeyi böyle istismar edenlere. Geçenlerde de Meclis resepsiyonunda sıcak ortamda biraz terlemişim. Dışarısı da biraz serin. Bunları bu tip saptırıp istismar etmeyi hoş karşılamıyorum doğrusu. O söylediğin konuyu da (yüz ifadesi) bugün fark ettim. Bugün söylediler. Bunu internet sitelerinde falan dolaştırıyorlarmış. Bunlar artık doğrusu hafif şeyler" yanıtını verdi.

Gül'e, perşembe günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı haftalık olağan görüşmede cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündeme gelip gelmediği de soruldu. Gül, "Bunları konuşuyoruz işte. Bunları konuşmanın zamanı dedik. Siz de biliyorsunuz. Bunları konuşuyoruz artık. Ama önümüzdeki kısa süre içerisinde bunlar netleşir. Neticeleri görürsünüz" diye yanıtladı.

"Farklı renkte bir vesayet sistemi"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, cuma günü mahkemenin 52. kuruluş yıldönümü dolayısıyle yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan'ın daha önce yaptığı bazı yorumlara göndermede bulunmuştu.

"Farklı renkte bir vesayet sistemi" oluştuğunu söyleyen Kılıç, 17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından çok sayıda polis ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesini eleştirmişti. Kılıç ayrıca yargının "vicdan yolsuzluğu" ile karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Kılıç'ın konuşmasını Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan ile çok sayıda bakan, milletvekili ve hukukçu salonda dinlemişlerdi.

Başbakan Erdoğan cumartesi günü Konya'da yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesi'nin de dinlendiğini söylemiş ve "Bir kısım paralel yargıyla mücadelemiz devam ediyor, edecek...Temizleyeceğiz bunları...Ya yola gelecekler ya dışarı gidecekler" demişti.

Erdoğan pazar günü Kayseri'de yaptığı konuşmada ise "Paralel yapıyla ilgili belge soranlar var, bu dinlemeler belge değil mi?. Bu soruları soranlar, bu paralel yapıyı gizleyenlerin ta kendisi. Bu örgütle kendilerinin dayanışması olduğu için bunu saklıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.