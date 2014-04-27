Liverpool'u Chelsea durdurdu

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İngiltere Premier Ligi'nde, üstüste 11 maç kazanan Liverpool'un galibiyet serisine Chelsea son verdi. Londra ekibi lider Liverpool'u deplasmanda 2-0 mağlup ederken, şampiyonluk yarışında avantaj Manchester City'e geçti.

Chelsea'ye Liverpool karşısında üç puan kazandıran goller, Senagalli forvet Demba Ba ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Borges da Silva attı.

Demba Ba, ilk yarının uzatma dakikalarında Liverpool kaptanı Steven Gerard'ın yaptığı hatayı affetmedi. Ba, Gerard'ın kayarak kaybettiği topu kalecinin solundan filelere gönderdi.

Willian da, Liverpool'un tüm hatları ile beraberliği aradığı maçın uzatma dakikalarında Torrres'in pasında topu boş kaleye yuvarlayarak maçın sonucunu belirledi.

Liverpool karşısına, hafta içindeki Atletico Madrid maçına kıyasla yedi farklı oyuncu ile çıkan Chelsea Menajeri Jose Mourinho takımının ikinci golü sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Mourinho maçtan sonra da karşılaşmayı yayınlayan Sky Sports televizyonunun yorumcularından Liverpool'un eski oyuncusu Jamie Redknapp ile dalga geçti. Portekizli teknik adam, takımının verdiği taktiği sahaya doğru yansıtıp yansıtmadığına yönelik bir soruya, "Jamie Redknapp'a sorun. Mükemmel bir futbol beyni var" yanıtını verdi. Redknapp geçen hafta, Chesea'nin sahasında Sunderland'e 2-1 yenildiği maçta "utanç verici" bir performans sergilediğini söylemişti.

Chelsea Menajeri ayrıca bu sezon ligde hem Liverpool'u hem de Manchester City'i ikişer kez yendiklerini hatırlattı. Ligi ilk sırada bitirme şansları olmadığını belirten Mourinho, "Şampiyon City ya da Liverpool olacak" dedi.

"Mourinho'nun oyun planı mükemmeldi"

Sky Sports'un diğer yorumcularından Liverpool'un unutulmaz oyuncusu ve eski Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness ise Chelsea'nin "harika" bir performans sergilediğini söyledi. Souness, takımın Mourinho'nun mükemmel oyun planını eksiksiz uyguladığını söyledi.

Chelsea menajerini öven Arsenal ve Manchester City'nin eski oyuncularından Niall Quinn'in maçla ilgili yorumu ise "Tipik bir Jose Mourinho günüydü" oldu.

Londra ekibi Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında çarşamba günü sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Madrid'deki ilk maç 0-0 bitmişti.

Liverpool avantaj yitirdi

İngiltere'de 24 yıl sonra ilk kez lig şampiyonu olmak isteyen Liverpool ise liderliğini sürdürse de Chelsea yenilgisi ile önemli bir avantajı yitirmiş oldu. Zira Liverpool Chelsea'yi yenmesi halinde, kalan iki maçta da dört puan alsa da şampiyon olacaktı.

Chelsea maçını değerlendiren Liverpool Menajeri Brendan Rodgers, karşılaşmanın başında bir gol atamadıkları için rakiplerini açamadıklarını söyledi. Chelsea'nin oyun anlayışını da eleştiren Rodgers, "Buraya kazanmaya gelmedikleri açıktı. Zaman geçirip durdular. Bizim oyuncularımız ise herşeylerini ortaya koydu. Maalesef şansımız yoktu" dedi.

İngiltere Premier Ligi'nde bitime iki maç kala Chelsea Liverpool ile arasındaki puan farkı ikiye indi. 36 maç sonrası Liverpool'un 80, Chelsea'nin ise 78 puanı var.

Son maçında deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yenen Manchester City ise puanını 77'ye çıkardı. Ancak bir maçı eksik City kalan tüm maçlarını alması halinde, averajla şampiyonluk ipini göğüsleyebilir.