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Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin ilk filminin efsanevi oyuncuları Star Wars 7 için bir araya geliyor.

Mayıs ayında Londra yakınlarındaki Pinewood Stüdyolarında çekimine başlanacak olan yedinci film için Star Wars dünyasına damgalarını vuran Harrison Ford, Carrie Fisher ve Mark Hamill bir araya geliyor.

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Filmde Harrison Ford serseri bir kaçakçı olan “Han Solo” karakterini, Carrie Fisher “Prenses Leia” yı ve Mark Hamill de Jedi şövalyesi “Luke Skywalker”ı canlandırmıştı.

Yeni filmin 18 Aralık 2015’te sinemalarda olması bekleniyor.

Starwars.com sitesinde filmin yeni kastının bir arada olduğu bu fotoğraf yayınlandı.

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Anakin Skywalker’ın yarattığı dahi robot C-3PO’yu canlandıran Anthony Daniels; küçük robot R2-D2’ye can veren Kenny Baker ve Yürüyen Halı, ya da Chewie olarak da bilinen Chewbacca’yı canlandıran Peter Mayhew da serinin yedinci filmi için kamera karşısına geçecek.

Filmin yönetmeni JJ Abrams “Sonunda Yıldız Savaşları 7’nin oyuncularını açıkladığımız için çok heyecanlıyız. Çok sevilen eski oyuncuları ve parlak yeni yeteneklerin bu dünyayı bir kez daha yeniden yaratmak için bir araya gelmesi hem çok heyecan verici hem de gerçek üstü,” diyor.

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Kast da yer alması kesinleşen diğer oyuncular Andy Serkis ve Max von Sydow’un yanı sıra yeni yeteneklerden İngiliz oyuncular John BOyega ve Daisy Ridley de var.

Yönetmen Abrams “Bir kaç hafta içinde çekimlere başlıyoruz ve herkes hayranları gururlandırmak için elinden geleni yapıyor,” diye konuştu.

Filmdeki iki rol için geçtiğimiz Kasım ayında Birleşik Krallık ve İrlanda’da açık seçmeler yapıldı. Rollerden biri 10’lu yaşlarının sonunda “zeki, kurnaz ve güçlü” ve öksüz kalmış bir kızken, diğeri de 20’li yaşlarının başında yetenekli bir erkek.

Kasta dahil olan yeni oyuncuların seçmelerden gelip gelmediği açıklanmadı. Ancak bu yeni isimler izleyici için yabancı yüzler değil.

Serinin yedinci filmi Birleşik Krallık’ta çekilen beşinci Yıldız Savaşları filmi olacak.