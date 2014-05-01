Çin: Şincan’daki tren istasyonunda bıçaklı bombalı saldırı

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Çin’in batısındaki Şincan bölgesinde yer alan bir tren istasyonuna bomba ve bıçaklarla yapılan saldırıda üç kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

Yetkililer saldırının Urumçi’deki Güney tren istasyonunda patlayıcı madde ve bıçak kullanılarak gerçekleştiğini açıkladı.

Yerel hükümet olayı “vahşi bir terörist saldırı” olarak adlandırdı ancak durumun kontrol altına alındığını söyledi.

Çin lideri Şi Cinping kısa bir süre önce bölgeyi ziyaret etmiş ve “terörle mücadele” çabalarını güçlendirecekleri sözünü vermişti. Resmi Xinhua haber ajansı olaydan sonra Cinping’in “vahşi terör saldırılarına karşı kararlı eylem” çağrısı yaptığını söylüyor.

Şincan bölgesinden dışarı bilgi akışı katı bir şekilde kontrol edildiği için saldırıya dair sağlıklı bilgi almak konusunda sıkıntı yaşanıyor.

Şincan geçtiğimiz yıl da bir dizi şiddetli saldırıya sahne oldu. Pekin yönetimi saldırılar için Müslüman Uygur azınlığına mensup ayrılıkçıları suçluyor.

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“Moloz ve bavullar”

Şincan yerel yönetiminin haber portalında olaya dair şu bilgi yer alıyor: “30 Nisan saat 19.10 sularında Urumçi Güney İstasyonu’nun yolcu çıkışında, K453 no’lu Çengdu’dan Urumçi’ye gelen tren yanaştığı sırada ölümlere yol açan bir patlama meydana geldi.”

Haber portalı, polisin ilk araştırmasına göre saldırganların istasyon çıkışında insanları bıçakladığını ve aynı zamanda da patlayıcı kullandıklarını söylüyor.

Sosyal medyada yer alan ve bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan fotoğraflarda sokağa yayılmış molozlar ve valizler görülüyor. Ancak Çin’in en büyük mikroblog platformu olan Sina Weibo’da yayınlanan patlamayla ilgili fotoğrafların kısa süre içinde siteden kaldırıldığı görüldü.

Mart ayında yine bir tren istasyonunda, istasyona dalan siyah giysili bir grup etrafa bıçaklarla saldırmış, 29 kişiyi öldürmüş 130’dan fazlasını yaralamıştı. Çinli yetkililer saldırıdan ayrılıkçıları sorumlu tutmuştu.

Şincan bölgesinin nüfusu 9 milyona varan Müslüman azınlığı Uygurlar, uzun süredir Çin yönetiminin baskılarından şikayetçi.