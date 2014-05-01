Ukrayna: Zorunlu askerlik geri geliyor

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Ukrayna, ülkenin doğusunda süren Rusya yanlısı ayrılıkçılarla mücadele edebilmek için askerliği yeniden zorunlu hale getirdi.

Kararname, ülkenin geçici Cumhurbaşkanı Oleksandır Turçinov tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın "ülkenin güney ve doğusunda durumun giderek kötüleşmesi ve Rusya yanlısı grupların kamu binalarını işgalinin sürmesi üzerine alındığı" belirtildi.

Ukrayna'da zorunlu askerlik Ekim 2013'te kaldırılmıştı.

Ukrayna ordusunda 130 bin asker bulunuyor.

Savcılık bürosu işgal edildi

Ülkenin doğusundaki Donetsk'te Rusya yanlısı eylemcilerin bölgesel savcılık bürosunu bastığı belirtiliyor.

Eylemciler binayı koruyan polise molotof kokteyli ve taşla saldırırken polisin biber gazı ve ses bombasıyla karşılık verdiği gelen haberler arasında. Canlı televizyon görüntülerinde eylemcilerin silahlarını aldığı polisleri bina dışına çıkardığı görüldü.

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Bu arada, Rusya'yı ülkenin doğusundaki ayrılıkçı hareketi kışkırtmakla suçlayan Ukrayna hükümeti, Kiev'deki Rus askeri ataşesini "istenmeyen adam" ilan etti. Ateşe casuslukla suçlanıyor.

Ukrayna'da bir Rus askeri ataşesi casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adı açıklanmayan askeri görevli istenmeyen adam ilan edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeyi terk etmesi istenen görevlinin "diplomatlık statüsüyle bağdaşmayan faaliyetler içinde bulunduğu" belirtildi. Kiev ve Bazı Batılı ülkeler, Rusya'yı Doğu Ukrayna'da ayrılıkçılığı kışkırtmakla suçluyor. Moskova bu iddiayı reddediyor. Rusya henüz diplomatın gözaltına alınması konusunda açıklama yapmadı. Diplomatik kriz, Rusya'yla Ukrayna arasındaki gerginliğin giderek tırmandığı bir döneme rastladı.

'Rusya anlaşmaya uymuyor'

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rusya yanlısı silahlı gruplar bir çok resmi binayı işgal altında tutuyor.

Çarşamba günü geçici Ukrayna Cumhurbaşkanı Oleksander Turçinov, Ukrayna güçlerinin düzeni tesis etmekte çaresiz kaldığını, amaçlarının olayların daha da büyümesini önlemek olduğunu söylemişti. Turçinov, olası bir Rus işgaline karşı Ukrayna güçlerinin teyakkuzda olduğunu da belirtti. Ukrayna sınırında yaklaşık 40 bin Rus askerinin konuşlandırıldığı belirtiliyor. Rusya, Doğu Ukrayna'daki Rus çıkarlarının tehdit altına girmesi halinde müdahale edeceği uyarısında bulunmuştu. Doğu Ukrayna'da nüfusun çoğunluğu Rusça konuşuyor. Geçen ay Cenevre'de ABD, AB, Rusya ve Ukrayna arasında varılan anlaşmayla Ukrayna'daki tüm yasa dışı milis gruplarının silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı. ABD ve AB, Rusya'nın bu konuda adım atmadığını söylüyor. Bu hafta, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmişti.