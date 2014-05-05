Öğretmenlerinin kahvesine çamaşır suyu koydular

Telif hakkı retmen

İngiltere'de 10 yaşındaki iki öğrencinin öğretmenlerinin kahvesine çamaşır suyu koyarak zehirlemeye çalıştığı belirtildi.

Sun gazetesinin haberine göre olay İngiltere'nin Warwick kentinde gerçekleşti.

39 yaşındaki Emma Place dersteyken tahtaya doğru dönünce iki öğrencisi kahvesinin içine çamaşır suyu benzeri bir kimyasal döktü.

Öğretmen tam kahvesini içmek üzereyken başka bir öğrenci tarafından uyarıldı.

Metal bardağın kapağını açan Place, kimyasal kokusunu fark etti.

Olay sonrasında 10 yaşındaki öğrencilerin uzaklaştırma cezası aldığı belirtiliyor.

Fakat öğrencilere adli bir ceza verilmedi.

Gazeteye konuşan bir veli iki öğrencinin küçük bir öğrenci çetesinin üyesi olduğunu söyledi.

Kendisine ‘mafya’ adı veren bu grubun 6 öğretmenden oluşan 'ölüm listesi' hazırladığı belirtiliyor.

Olay, İngiltere'de 61 yaşındaki bir öğretmenin sınıfta öğrencilerin gözü önünde bıçaklanmasından 24 saat geçmeden gerçekleşti.