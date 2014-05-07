Nijerya: Boko Haram saldırısında çok sayıda kişi öldü

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Nijeryalı yetkililer, İslamcı Boko Haram örgütünün ülkenin kuzeydoğusunda bir kasabaya saldırarak çok sayıda kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Saldırı pazartesi gecesi, Kamerun sınırındaki Gamboru Ngala kasabasında gerçekleşti.

Borno Eyaleti basın sözcüsü Muhammed Bulama, saldırganların zırhlı araç ve motosikletlerle kasabaya girerek, etrafa ateş açtığını, evleri ateşe verdiğini söyledi.

Saldırıdan Boko Haram'ı sorumlu tutan eyalet senatörü Ahmed Zanna'nın açıklamasına göre saldırı 12 saat sürdü ve saldırı sırasında kasabada güvenlik görevlisi yoktu.

Kasabadaki polis ve askerler, Boko Haram'ın geçen ay kaçırdığı 200'den fazla kız öğrenciyi kurtarma operasyonu kapsamında daha kuzeye, Çad Gölü çevresine gönderilmişti.

Saldırıya uğrayan bölge merkeze çok uzak olduğu için sağlıklı bilgi alınamıyor ancak yerel gazeteler ölü sayısının 300'ün üzerinde olduğunu yazıyor.

Öte yandan örgütün geçen ay kaçırdığı kız öğrencilere hala ulaşılamadı.

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Kaçırılan kızlarla ilgili bilgi verene para ödülü

Nijerya polisi, öğrencilerin bulunması için verilecek bilgilere 300 bin dolar ödül koydu.

Boko Haram lideri Ebubekir Şekau, 14 Nisan'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno'da, okullarından kaçırdıkları 230 kız öğrenciyi 'köle olarak satma' tehdidinde bulunmuştu.

Pazar günü de militanların konuşlandığı ormanlık bölge yakınlarındaki bir köyden 8 kız çocuğu daha kaçırıldı.

Kız öğrencilerin kurtarılması için ABD'den de Nijerya'ya özel bir heyet gönderildi.Heyette askerlerin yanı sıra, rehine pazarlığında uzman sivil personel de bulunuyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da kurtarma operasyonu için güvenlik görevlisi gönderme teklifinde bulundu.

İngiltere de uzman gönderiyor

Kız öğrencilerin bulunmasına yardım edecek ülkelerden biri de İngiltere.

Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan ile telefonda görüşen İngiltere Başbakanı David Cameron, öğrencilerin kaçırılması olayını "şeytanca" diyerek kınadı.

İngiliz uzmanlardan oluşan ekibin bir kaç gün içinde Nijerya'ya ulaşması ve Nijeryalı yetkililere arama çalışmalarının koordinasyonu konusunda yardımcı olması bekleniyor.

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Boko Haram yerel dilde "Batı eğitimi haramdır" anlamına geliyor.

Örgüt beş yıldır, Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurulması için silahlı mücadele veriyor.

Boko Haram'ın polis, ordu, idari makamlar, okul ve kiliselere düzenlediği saldırılarda 1.500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Barack Obama, "Son kaçırma olayının Boko Haram örgütüne karşı uluslararası camiayı harekete geçirmesini ümit ediyorum" dedi.

Obama, Boko Haram'ı "Bölgedeki en kötü terör örgütlerinden birisi" olarak tanımladı.