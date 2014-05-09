Berlusconi hasta bakıcılığa başlıyor

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin zorunlu kamu hizmeti bugün cezası başlıyor.

Adı birçok skandala karışan İtalya siyasetinin olaylı ismi Berlusconi, Milan yakınlarındaki bir bakım evinde Alzheimer hastalarına yardımcı olacak.

cezası başlamadan önce eski Başbakan'ın Alzheimer hastalığı ile ilgili araştırmalar yaptığı belirtilmişti.

Berlusconi'nin TSİ 10:45'te San Pietro bakım evine gelmesi bekleniyor.

İtalyan La Repubblica gazetesinin sorularını yanıtlayan bakım evi yöneticisi Massimo Restelli, Berlusconi'nin "kademeli olarak" bakım evindeki işleyişe dahil edileceğini söyledi.

"Hata payını en aza indirmek için başta çok küçük adımlarla ilerleyeceğiz" diyen Restelli,Berlusconi'nin daha sonra her tür konuda hastalara yardımcı olabileceğini söyledi.

Restelli, "İleride hastaların yemek yemesine de yardımcı olabilir. Bu konu özellikle zor çünkü bazen hastalara yemek yediklerini hatırlatmanız gerekiyor" dedi.

Bir yıl sürecek olan zorunlu kamu hizmeti görevi boyunca Berlusconi'nin yanında sürekli bir Alzheimer hastalığı uzmanı da olacak.

Vergi kaçakçılığı

Silvio Berlusconi 2013 yılında çıktığı mahkeme tarafından 'vergi kaçakçılığı' suçu nedeniyle mahkum edilmiş ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak 77 yaşındaki Berlusconi'ye ileri yaşı nedeniyle cezasını ev hapsi ya da zorunlu kamu hizmeti şeklinde çekme şansı tanınmıştı. Berlusconi de, bir yıllık kamu hizmeti seçeneğini tercih etmişti.

Berlusconi suçlamaları hala kabul etmiyor ve sol görüşlü yargıçların 'cadı avı' yürüttüğünü iddia ediyor.

Aldığı ceza kapsamında seyahat hakları da kısıtlanan Berlusconi'nin pasaportuna el konulmuş durumda.