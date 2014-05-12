Sunucu İngiltere Başbakanı'nı 'susturdu'

BBC 1 kanalında Pazar sabahları yayınlanan programında İngiltere Başbakanı David Cameron'ı ağırlayan Andrew Marr, programın sonunda zamanın dolduğunu belirterek Başbakan'ı 'susturdu.'

Programın uzaması üzerine Başbakan'ı uyaran Marr, ''Başbakan susun, korkarım zamanımız doldu'' dedi.

Andrew Marr'ın dün sabahki programına İngiltere Başbakanı David Cameron, CNN muhabiri Christiane Amanpour ve İngiliz gazeteci David Aaronovitch katıldı.

Cameron programda, Avrupa Parlamentosu seçimleri başta olmak üzere haftasonu gazetelerinde yer alan farklı konularla ilgili görüşlerini paylaştı.

Cameron'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri de Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrencilerin durumu oldu.

Amanpour, olaya tepki göstermek için hayata geçirilen ''Kızlarımızı Geri Getirin'' kampanyasından bahsetti ve üzerinde #KızlarımızıGeriGetirin etiketi bulunan bir döviz çıkararak Cameron'dan bunu elinde tutmasını istedi.

Programın sonunda sunucu Andrew Marr aniden Başbakan Cameron'a 'artık susması gerektiğini, çünkü program süresinin dolduğunu' söyledi.

Cameron ise kendisinin de lafı uzattığını belirterek, özür diledi ve konuşmasını sonlandırdı.