Yaratık'ın yaratıcısı HR Giger öldü

1979 yapımı Yaratık (Alien) filmindeki 'uzaylı yaratığın' tasarımcısı Hans Rudolf Giger 74 yaşında öldü.

İsviçreli sanatçı ve tasarımcının ölümü Gruyere'deki müzesinden duyuruldu.

Giger, Ridley Scott'un yönetmeni olduğu bilim-kurgu başyapıtı Yaratık filmindeki 'ksenomorfik' yaratığını tasarlayarak Görsel Efekt dalında Oscar ödülü kazanmıştı.

Giger'e akademi ödülü kazandıran bu tasarımın çıkış noktası, sanatçının Necronom IV adlı tablosuydu.

Zürih'te mimari ve endüstriyel tasarım eğitimi alan Giger, insanları ve makinaları betimlediği düş ürünü eserleri "biyomekanik" diye tanımladı.

1992 yapımı Yaratık 3 filminde de çalışan sanatçı, 1998 yılında kendi tablo ve heykelleriyle Salvador Dali, Dada ve Ernst Fuchs gibi ustaların eserlerini içeren koleksiyonunu sergilemek üzere, İsviçre'nin Gruyères kentinde müze açtı.

Giger'in retrospektifi yakın zamanda İstanbul, Hamburg ve Moskova'da sergilenmişti.