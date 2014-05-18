BM: Ukrayna geri dönülmez bir noktaya gidiyor

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin İnsan Haklarından Sorumlu Yardımcısı Ivan Simonoviç, Ukrayna'nın geri dönülmez bir noktaya doğru gittiği uyarısında bulundu.

BBC'ye konuşan Simonoviç, Ukrayna'daki krizin, 1990'larda memleketi Hırvatistan'da yaşananları hatırlattığını söyledi. Ukrayna'da güvenlik güçleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçı militanlar ararasındaki çatışmaların devam ettiği haber veriliyor. Ayrılıkçılar, krize çözüm bulmak amacıyla Avrupa Birliği'nin girişimiyle yapılan görüşmelere katılmadı. Cumartesi günü ayrılıkçılar "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin başbakanı"nı atadı. "Başbakan" Aleksander Boradai, Rusya'ya iltihak etmek için başvuruda bulunacaklarını söyledi. Ukrayna'da halkın çoğunluğunun Rusça konuştuğu güneydoğu ve güney kentlerinde ayrılıkçılar birçok resmi binayı işgal etmişti.

Son haftalardaki çatışmalarda iki taraftan onlarca kişi öldü. Ukrayna'da 25 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması planlanıyor.

'Cumhurbaşkanlığı seçimleri zor'

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Simonoviç mülakatında "Beni gerçekten kaygılandıran şey, acilen harekete geçilmemesi halinde ülkenin geri döndürülemeyecek bir noktaya doğru gidiyor olması" dedi. Birleşmiş Milletler, güneydoğu ve güney Ukrayna'da sayısısız adam kaçırma, işkence ve cinayet vakasının kayda geçirildiğini söylüyor. Simonoviç, iki tarafın da benzer suçlar işlemesine rağmen, bunların çoğunluğundan ayrılıkçıların sorumlu olduğunu belirtti. BM Genel Sekreter Yardımcısı, cumhurbaşkanlığı seçiminin planlandığı gibi yapılmasını umduğunu ancak bunun "son derece zor" olacağını kaydetti. Ayrılıkçılar Donetsk ve Luhansk'ta geçen hafta yapılan referandumda halkın çok büyük çoğunluğunun özerkliğe destek verdiğini söylüyor. Ancak Ukrayna ve bazı Batılı hükümetler referandumu meşru kabul etmiyor.