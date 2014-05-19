Soykırımla suçlanan Mladiç mahkeme karşısında

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Savaş suçlusu olarak yargılanan eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç, Lahey'deki savunmasına bugün başlıyor. Mladiç'e yöneltilen suçlamalar arasında soykırım yapmak da var.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 72 yaşındaki Mladiç, kendisine yöneltilen 11 suçlamanın tümünü reddediyor.

Mladiç, 1992-1995 yılları arasında insanlığa karşı suç işlemekle ve Srebrenitsa katliamının emrini vermekle suçlanıyor.

Srebrenitsa, İkinci DÜnya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük katliam olarak kabul ediliyor.

Aileler açıklama bekliyor

Lahey'deki yargılaması 2012 yılında başlayan Mladiç, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde kurulan mahkemeyi "Şeytani" olarak tanımlamıştı.

Avukatları, Bosna savaşı döneminde General Mladiç'in "Sadece emirleri uygulayan bir asker" olarak tanımlıyor ve Mladiç'in savaş suçlusu değil "Halk kahramanı" olduğunu söylüyor.

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Bugünkü savunmada, Mladiç ve avukatlarının Bosna'nın belli bölgelerinde yürütüldüğü iddia edilen 'etnik temizlik' iddialarını da reddetmesi bekleniyor.

Mladiç'in avukatlarından gelmesi beklenen bir diğer açıklama ise, eski generalin hafıza bozukluğu yaşadığı ve o dönemde yaşananları net olarak hatırlayamadığı.

BBC'nin Lahey'deki muhabiri Anna Holligan, "Ratko Mladiç suçlamaları reddetse de, savaştan kurtulan Boşnaklar ve yakınları o dönemde yaşananların baş sorumlularından birisi olarak Mladiç'i görüyor" diyor.

207 saatte savunma

Savaşı yaşayan Boşnaklar, Mladiç'in savunmasında söyleyecekleriyle birlikte katliamı ilk kez birinci ağızdan dinleyeceklerini düşünüyorlar.

Mladiç'in bugün başlayacak olan savunmasında, yaşananları kendi açısından anlatmak için 207 saati olacak.

Savunma makamının bu süre içerisinde istediği kadar şahit çağırma hakkı olacak.

Srebrenitsa katliamı

1995 yılında Sırp asıllı Boşnak güçler BM tarafından korunan güvenli bölgeye girmiş ve Müslüman sığınmacıları öldürmüştü.

Ratko Mladiç o dönemde, Srebrenitsa'ya gerçekleştirilen saldırıyı yöneten generaldi. 16 yıl boyunca aranan Mladiç, 2011 yılında Sırbistan özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

Radko Mladiç'in yanı sıra, savaş döneminde Bosna'daki Sırp partisi lideri Radovan Karaciç de Lahey'de yargılanıyor.