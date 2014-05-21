ABD aşı programlarını casuslukta kullanmayacak

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Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, aşı programını casusluk faaliyetleri çerçevesinde kullanmaya son verdiklerini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, uygulamaya geçen Ağustos ayında son verildiği belirtildi.

Program sağlık örgütleri ve tıp görevlilerinin tepkisini çekiyordu.

13 tıp fakültesinin dekanı Beyaz Saray'a dilekçe göndererek aşı kampanyalarının casusluk faaliyetlerine alet edilmesinin küresel sağlık için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray İç Güvenlik ve Terörle Mücadele Danışmanı Lisa Monaco tarafından dekanlara yazılan mektupta, CIA'in aşı programlarını artık istihbarat amaçlı kullanmayacağı, ayrıca bu programlar aracılığıyla elde edilen genetik verileri de kullanmama sözü verdiği belirtildi.

CIA, 2011'de El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonda, istihbarat toplamak için Pakistan'da yürüttüğü aşı kampanyasından da faydalanmıştı.

Karar, Pakistan'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırılan arttığı bir döneme denk geldi.

CIA sözcüsü Dean Boyd'un BBC'ye yaptığı açıklama şöyle: "Bu politikamızı kamuoyuna duyurmaktaki amacımız, militanların sağlık görevlilerini hedef alan korkakça saldırılarını aklamak için kullandıkları bir gerekçeyi ortadan kaldırmak".

Pakistan'da Aralık 2012-Nisan 2014 arası 60'tan fazla sağlık ve güvenlik görevlisi öldürüldü.

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Ancak aşı programının durdurulması, ülkede çocuk felcinin yeniden yayılmasına da neden olmuş görünüyor.

Ülkede Ocak'tan bu yana 66 çocuk felci vakası görüldü. Aşı programının devam ettiği geçen yılın aynı döneminde sadece sekiz kişi çocuk felcine yakalanmıştı.

Hastalığın daha çok Kuzey Veziristan bölgesinde görüldüğü belirtiliyor. Bu bölgeyi kontrolü altında tutan gruplar, aşı görevlileri arasında Amerikan casusların olabileceği gerekçesiyle, programa izin vermiyor.

Dünya Sağlık Örgütü de BBC'ye yaptığı açıklama ABD'nin bu teminatı doğru zamanda verdiğine dikkat çekti. Açıklamada "Umuyoruz ki bu güvence sayesinde daha çok çocuğa ulaşılabilir. Kamu sağlığı programları sadece halka sağlık götürmeye odaklanmalıdır" dendi.

Bin Ladin operasyonunda kullanıldı

CIA, Usame Bin Ladin'i aradığı dönemde, sahte bir Hepatit B aşısı programı sayesinde Bin Ladin'in evinden DNA örnekleri toplamayı başarmış, bu istihbaratı Bin Ladin'in o evde yaşadığını kanıtlamak üzere kullanmıştı.

Bin Ladin Mayıs 2011'de ABD Özel Kuvvetleri'nin Pakistan'da düzenlediği bir operasyonla öldürülmüştü.

Bin Ladin'in evinden DNA örneği aldığı iddia edilen Pakistanlı doktor halen cezaevinde.