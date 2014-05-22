New York'ta çocuk pornosu baskını

22 Mayıs 2014

Bir polis yetkilisi, haham ve bir hemşire… Bunlar ABD'de çocuk pornosu suçlamasıyla yakalanan 70 kişiden bazıları.

ABD'nin New York kentinde iç güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği 5 haftalık bir operasyon sonucu çocuk pornosu ile ilgili onlarca kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 600'den fazla bilgisayar, akıllı telefon ve benzer türde cihaz da ele geçirildi.

Yetkililer birçok zanlının küçük çocuklara erişimi olduğunu dile getirdi. Fakat bu çocukların istismara uğrayıp uğramadığı konusunda açıklama yapılmadı.

New York Göçmen ve Gümrük İnfaz biriminden soruşturmayı yöneten özel ajan, çocuk pornosu ticareti yapmakla suçlanan zanlıların sayısı ve mesleki durumlarının tedirgin edici olduğunu söyledi.

Ajan James Hayes, artık çocuk pornosunun kendiliğinden engellenemeyecek bir noktaya geldiğini belirtti.

Polis şefi ile başladı

Soruşturma Ocak ayında New York'un dış mahallelerinden birinde Brian Fanelli isimli bir polis şefinin çocuk pornosunu bulundurması ve dağıtması sonucu yakalanması ile başladı.

Fakat Fanelli suçsuz olduğunu söylüyor.

Nisan ayında ise iç güvenlik birimi ajansları bir koleksiyoncu gibi internette dosya paylaşım siteleri aracılığıyla çocuk pornosu ticareti yapan grupların izini sürmeye başladı.

Böylece bu paylaşım sitelerindeki dosyaların sahiplerine ve bilgisayarlarının IP numaralarına ulaştılar.

Hayes, derinlemesine bir araştırma sonrası bazı zanlıların suçlarını itiraf ettiğini söyledi.

"Bazı zanlılar bir gün bunun başına geleceklerini bildiklerini söylediler. Yakalanmayı bir süredir beklediklerini dile getirdiler. Bu tarz şeyleri kara para aklayıcısı ya da bir uyuşturucu satıcısından duyamazsınız"

Zanlıların el konulan bilgisayar ve benzeri cihazları şu an inceleme altında.