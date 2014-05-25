Polonya'nın son komünist lideri öldü
Polonya'da 1989'da iktidarı bırakan Polonya Komünist Partisi'nin son lideri, eski Devlet Başkanı Wojciech Jaruzelski öldü.
Polonya'nın 90 yaşındaki son komünist lideri bir süredir hastaydı.
Jaruzelski, 1981'den 1989'a kadar iktidarda kaldı.
Eski Devlet Başkanı Lech Walesa'nın lideri olduğu Dayanışma Sendikası öncülüğündeki hareket, 1989'da komünist iktidarı devirdi.
Jaruzelski hakkında, 13 Aralık 1981'de sıkıyönetim ilan ettiği için Nisan 2007'de dava açıldı.
Jaruzelski, sağlık sorunu nedeniyle mahkemeye çıkmamış ve dava düşmüştü.