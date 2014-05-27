'Ünlü' kedinin korkuttuğu köpek uyutuldu

ABD'de dört yaşındaki bir çocuğa saldıran ve evin kedisi tarafından kovalanan köpeğin uyutulduğu belirtildi.

TMZ internet sitesi Scrappy adlı sekiz aylık Labrador-chow melezi köpeğin California'nın Bakersfield kentindeki bir hayvan barınağında itlaf edildiğini duyurdu.

10 gün süreyle gözlem altında tutulan köpek komşu evde bisiklete binen Jeremy Triantafilo'yu bacağından yakalayarak sürüklerken, evin kedisi tarafından kovalanmıştı.

Kamera kayıtlarında Tara adlı kedi, önce çocuğu kurtarıyor sonra da köpeği kovalıyor.

Saldırıdan sonra bacağına dikiş atılan Jeremy'nin kahraman ilan ettiği Tara, internette ünlü olmuştu. Tara, geçen hafta, Bakersfield Blaze ile Lancaster Jayhawks takımları arasında oynanan beyzbol maçında "başlama vuruşu"nu yapmıştı.

Not: Bu videoda sesli anlatım yoktur.