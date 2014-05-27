İsrail: Kırmızı bülten gülünç bir kışkırtma

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Bir İsrailli yetkili, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dört yıl önce Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskınla ilgili davada üst düzey dört İsrailli komutan hakkında kırımızı bülten çıkarılması talebini "gülünç bir kışkırtma" olarak niteledi.

Fransız AFP ajansına göre, adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Türklerin İsrail'e vermek istediği mesaj buysa, mesaj net bir şekilde anlaşıldı" dedi.

Mahkeme, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Aşkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, Hava Kuvvetleri Komutanı Avişay Levi ve Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Amos Yadlin hakkında yakalama kararı çıkardı.

Mahkeme yakalama kararına gerekçe olarak, eski İsrailli komutanların "kasten insan öldürmeye azmettirmek" ile suçlanmalarını gösterdi.

"Türkiye'ye gitmeyeceğim"

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, mahkemenin kararıyla komutanların Türkiye'ye giriş yapmaları halinde tutuklanacağını belirtti.

Gazete, komutanların Türkiye'yle iade anlaşması bulunan ülkelere girmeleri durumunda da tutuklanabileceğini vurguladı.

Haaretz, Interpol'ün Türkiye'nin uluslararası tutuklama talebine olumlu yanıt vermesi halinde İsrailli komutanların Interpol'e üye ülkelerden birine giriş yaptığında tutuklanma riskiyle karşı karşıya olacağına dikkat çekti.

Reuters ajansına göre Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Amos Yadlin mahkeme kararıyla ilgili olarak "Türkiye'ye gitmeyeceğim. Suriye, Kuzey Kore ve İran'a gitmediğim gibi" dedi.

Mavi Marmara gemisinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını aşarak bölgeye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistler bulunuyordu.

İsrail ordusunun gemiye düzenlediği baskında biri aynı zamanda ABD vatandaşı dokuz Türk hayatını kaybetmişti.

Baskın sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri tarihinin en kötü dönemine girmiş; İsrail geçen yıl Türkiye'den özür dilemeyi ve yaşamını yitirenlerin ailelerine tazminat ödemeyi kabul etmişti.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi iki hafta önce Türkiye ve İsrail'in anlaşmak üzere olduğunu, hayatını kaybedenlerin ailelerine toplam 21 milyon dolar tazminat ödeneceğini öne sürmüştü.