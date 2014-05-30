Google'dan AB vatandaşlarına 'unutulma hakkı'

Telif hakkı AP

AB vatandaşları artık dünyanın önde gelen arama motoru Google'dan, internetteki ilgisiz ve geçersiz kişisel verilere yönelik linklerin kaldırılmasını isteyebilecek.

Avrupa Adalet Divanı'nın iki hafta önce aldığı kararı uygulamaya başlayan şirket, "unutulma hakkını" kullanmak isteyen AB vatandaşlarının başvurularını kabul etmeye başladı.

Söz konusu haktan yararlanmak isteyen bireyler Google'ın internet sitesindeki bir başvuru formunu doldurmak zorunda.

Bu formda internet kullanıcıların hangi ülkede doğdukları, hangi linkin kaldırılmasını istedikleri ve taleplerinin nedeninin ne olduğu soruluyor. İnternet kullanıcılarından ayrıca geçerli bir fotoğraflarını da şirkete göndermeleri isteniyor.

Google Yönetim Kurulu Başkanı Larry Page ise Avrupa Adalet Divanı'nın kararını uygulayacaklarını ancak uygulamanın baskıcı rejimleri memnun edeceğini söyledi.

İlk adım Avrupa Komisyonu'ndan

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu iki yıl önce birliğin 1995 tarihli Veri Koruma Direktifi'nde yapılmasını önerdiği değişiklikleri kamuoyuna açıklamıştı. Söz konusu değişiklikler arasında "unutulma hakkının" yasalaşmasına yönelik planlar da vardı.

Avrupa Komisyonu, AB vatandaşlarına, istedikleri kişisel verilerin internetten silinmesini talep etme hakkı verilmesini istemişti.

Komisyonun bu tavrında, Mario Costeja adlı İspanyol bir avukatın Google’da adıyla arama yaptığında, borcundan dolayı evini zorla satmak zorunda kalmasına yönelik bir haberin bulunabilmesinden şikayet etmesi etkili olmuştu. Konu, Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.

Divan da 13 Mayıs'ta aldığı kararda, internet ortamındaki ilgisiz ve geçersiz kişisel verilere yönelik linklerin bireylerin talebi halinde kaldırılmasına hükmetmişti.

Avrupa Adalet Divanı, birliğin en yüksek yargı organı ve aldığı kararlar AB nezdinde bağlıyıcı.