Ankara'da Ethem Sarısülük'ü ananlara müdahale

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Geçen yıl Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında yaşamını yitiren Ethem Sarısülük'ü vurulduğu yerde anmak isteyen bir gruba polis izin vermedi.

Çevik kuvvet ekipleri, dün Kızılay Meydanı'na gitmek isteyen gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Yaklaşık 500 kişilik grup polis kalkanlarıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Fransız haber ajansı AFP göstericilerin "Ethem'in katili AKP polisidir", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" şeklinde sloganlar attığını aktardı.

Daha sonra Ethem Sarısülük'ün ailesi ve beraberindekiler, Güven Park'a gelerek karanfiller bırakmak istedi.

Polis, ailenin önüne barikat kurarak izin vermedi

Yapılan görüşmelerin ardından grubun Sarısülük'ü vurulduğu yerde anmasına ve karanfiller bırakmalarına izin verildi.

Anne Sayfı Sarısülük ise polislere zaman zaman tepki gösterdi.

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Eskişehir'de yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahap Korkmaz da anma törenine katılanlar arasındaydı.

26 yaşındaki Ethem Sarısülük, geçen yılki Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden sekiz kişiden biriydi.

Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013'te Ankara’daki sırasında polis silahından çıkan ve başına isabet eden kurşunla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sarısülük’ün beyin ölümü 12 Haziran’da gerçekleşmişti.

Sarısülük’ün ölümüyle ilgili olarak yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz, geçen haftaki duruşmada susma hakkını kullanmak istediğini söylemişti. Mahkeme heyeti ise sanığın duruşmalara gelmemesi halinde tutuklama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 7 Temmuz’a ertelemişti.

Avrupa Konseyi'nden kınama

Öte yandan, Avrupa Konseyi Türkiye'de polisin Gezi Parkı protestolarının yıldönümü vesilesiyle önceki gün düzenlenen gösterilerdeki tavrına tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, "Türk polisinin göstericilere ve gazetecilere karşı aşırı güç kullanmasını kınıyorum" dedi.

Muiznieks ayrıca Türkiye'de önceki gün düzenlenen gösterilerde yaşananların bir kez daha ülkede insan haklarına yönelik kaygıları ciddi şekilde artırdığını söyledi.

Polis önceki gün Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı protestolarının yıldönümünü anmak isteyen gruplara izin vermemişti.

İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir ve diğer illerde güvenlik güçleri göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.