Birmanya'da müslümanların sağlık krizi

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Güneydoğu Asya ülkesi Birmanya'da Budistler ve Arakan Müslümanları arasındaki çatışmalar sonlanmış olabilir.

Ancak bölgedeki Müslüman halk için zorluklar bitmiş değil.

2011'deki çatışmalarla yerlerinden edilen Arakan Müslümanları şimdi Kyein Nyi Pyin kampı gibi 'koruma' kamplarında tutuluyor.

Kampa geldiğimizde başta herhangi ters giden bir şey dikkatimizi çekmiyor.

Nehir boyunca seyahat etmiş bir kargo teknesi büyük kalasları karaya indirmekle meşgul.

Bu kalasların kimisi yeni evlerin yapımında kullanılacak, kimisi ise evlerin güçlendirilmesinde.

Artık burada bir mülteci kampı havası da yok. Yerleşim düzenli hale geliyor.

Evlerin altyapıları oluşturulmuş, gider boruları var. Derme çatma barınakların yerini çelik çatılı kulübeler almış.

Kampa gelmeden önce duyduğumuz 'toplama kampı' benzetmelerine çok da rastlamıyoruz.

Kampın çevresi çitlerle çevrili değil. Sadece birkaç polis memuru bezgin bir şekilde oturuyor.

Ancak evlerin içlerine girmeye başladığınızda bu kampta bir şeylerin yolunda olmadığını anlıyorsunuz.

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Sağlık hizmeti yok

Hamile kadınlar, hasta çocuklar, yaşlı kadın ve erkekler ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için ölüyor.

Kyein Nyi Pyin kampının çevresi çitlerle çevrili olmasa da, Arakan Müslümanları kamptan çıkıp hastaneye gidemiyor, çünkü çevreleri Budist yerleşimleriyle çevrili.

Kampta konuştuğumuz yaşlı bir grup bize geçtiğimiz ay 9 kişinin öldüğünü söylüyor.

Bunların 7'si daha çocukmuş ve hiçbirisi doktor kontrolüne bile gidememiş.

Uluslararası Yardım Kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bölgede mütevazi de olsa bir sağlık hizmeti veriyordu. Ancak artık bu da bir seçenek değil.

Çünkü Budist gruplar Arakan Müslümanlarına yardım eden herkese karşı cephe alıyor.

Bu da yardım çabalarının zarar görmesine neden oluyor.

Şubat ayında, MSF'nin bölgeden ayrılması istendi ve Birleşmiş Milletler (BM) yardım ekipleri de Budist gruplar tarafından saldırıya uğradı.

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Birmanya hükümetinden herhangi bir koruma desteği alamayan BM çalışanlarının bölgedeki etkinliği yarı yarıya azalmış durumda.

'Ektiklerini biçiyorlar'

Sittwe bölgesindeki Budist grupların lideri Than Tun Arakan Müslümanları için "Daha önce yaptıklarının sonuçlarıyla yaşıyorlar. Bence oturup bunu hak edip etmediklerini düşünsünler" diyor.

Than Tun'a göre, uluslararası basın ve Batılı güçler Arakan eyaletindeki karmaşık yapıyı anlayamıyor.

Bölgedeki Budistlerin Birmanya hükümeti tarafından yıllarca baskı altında yaşadığını söyleyen Than Tun, Birmanya hükümetinin Müslümanların etkinliğinin artırmasına karşı hiçbir şey yapmadığını düşünüyor.

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Sittwe bölgesi yakınlarındaki bir Budist köyünü ziyaret etmemizi öneren Than Tun, "Arakan'a değil o köye yardım edilmesi gerek" diyor.

BM'nin zorlu görevi

BM'nin önünde ise büyük zorluklar var. Eğer sessiz kalırlarsa bölgedeki kamplarda birçok insan en temel sağlık hizmetine dahi ulaşamayacak.

Harekete geçmeye çalıştıklarında ise Budistlerin öfkesinin hedefi olacaklar.

Birmanya'daki BM operasyonunun lideri Mark Cutts, "Çok sayıda hasta insan olduğunu biliyoruz.

Yaşlılar, hamile kadınlar var ve hiçbirisi ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişemiyor. Burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız" diyor.

Birmanya hükümetinin sorunları aşmak için mobil sağlık hizmeti ekipleri kurduğunu belirten Cutts, bu araçların sırayla kampları gezdiğini belirtiyor. Ancak Cutts, yine de büyük zorluklar olduğunu kabul ediyor.