Tayland'da darbeye karşı 3 parmaklı işaret

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Tayland'daki askeri darbeyi protesto eden sessiz göstericiler popüler kültürden esinlendi. Protestocular 'Açlık Oyunları' filmindeki diktatör rejimi protesto edenlerin el işaretini kullanmaya başladı.

Hollywood yapımı olan bilimkurgu filmi Açlık Oyunları'nda halk, diktatör 'Başkan Snow'u protesto etmek için üç parmağını bitişik olarak havaya kaldırıyordu.

Şimdi aynı el işareti, Tayland'da askeri darbeyi protesto edenler tarafından kullanılıyor.

Twitter kullanıcısı Manik Sethisuwan bir mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Açlık Oyunları, sizin el işaretinizi aldık. Ama bizim mücadelemiz kurgusal değil. Teşekkürler."

Taylandlı protestocuların kullandığı el işareti ile ilgili bir diğer görüşe göreyse üç parmak Fransız Devrimi'nin değerleri olan ve Fransa bayrağında da üç renkle sembolize edilen özgürlük, eşitlik ve kardeşliği ifade ediyor.

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Giderek daha fazla sayıda Taylandlının bu el işaretini benimseyip kullanması Tayland'daki askeri yönetimi de harekete geçirdi.

Bangkok Post gazetesi, darbe yönetiminin el işaretini kullanan kişileri tutuklayıp tutuklamama konusunu görüştüğünü belirtiyor.

4 kişilik kitap okuma grupları

Göstericiler, ülkedeki toplanma yasağının etrafından dolaşmak için de farklı yöntemlere başvuruyor. Tayland darbe yönetimi, 5 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yeni toplanma ve gösteri kurallarına aykırı olduğunu söylüyor.

Taylandlı protestocular ise dört kişilik gruplar halinde toplanarak kitap okuyorlar.

Tayland'da ordu 22 Mayıs'ta yönetime el koymuş ve Anayasa'yı askıya almıştı. Darbe yönetimi "Gerekli reformlar yapılana kadar" ülkede en az bir yıl boyunca demokratik seçim olmayacağını açıkladı.