Gine'de ölümcül Ebola virüsü 208 can aldı

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Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Gine'deki Ebola salgınının şu ana kadar 208 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğunu açıkladı.

Son 1 haftada 37 kişinin de hastalığını yakalandığına dikkat çeken yetkililer ülkede toplam Ebola vakasının 328 ulaştığını belirttiler.

Hastalığın tedavisi ya da bir aşısı bulunmuyor.

Yakın temasla insanlar arasında yayılan salgına yakalananların yüzde 25 ile yüzde 90'ı hayatlarını kaybediyor.

Hastalığın belirtileri arasında iç ve dış kanama, ishal ve kusma yer alıyor.

Gana'daki ölümlerin yarasından fazlası salgının ortaya çıktığı ülkenin güneyindeki Guekedou bölgesinde gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü, Ebola'nın normalde tropik yağmur ormanların bulunduğu Afrika'nın iç ve batı kesimlerinde görüldüğünü kaydediyor.

Komşu ülkeler Sierra Leone ve Liberya'da da Ebola vakaları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda Ebola vakaları Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de tespit edilmişti.

Virüsün insanlara, yarasalardan geçtiği tahmin ediliyor. Gine'nim güney bölgelerinde yarasa eti yeniyor.

Hükümet salgından sonra yara eti tüketilmesini yasakladı.

Hastalık ilk kez 1976'da o zamanki adı Zaire olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmıştı.