Brezilya'da evsizler Dünya Kupası'nı protesto etti

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Dünya Kupası'nı protesto eden binlerce evsiz Brezilyalı, turnuvanın ilk maçının yapılacağı Sao Paulo'daki Corinthians Stadyumu'nda eylem yaptı.

"Evsiz işçiler Hareketi" üyelerinin düzenlediği yürüyüşte, Dünya Kupası'na yapılan "ölçüsüz" harcamalar protesto edildi.

Dün bir açıklama yapan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, "Dünya Kupası sırasında şiddet içeren eylemlere izin vermeyiz" demişti.

Rousseff ayrıca insanların güvenliğinin temin edileceğini söylemişti.

Evsizlerin protestosu, bu açıklamadan bir gün sonra yapıldı. Yürüyüş olaysız geçti.

10 bin kişi katıldı

Yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı belirtildi. Sao Paulo kentindeki protestolar sırasında, bir ana cadde trafiğe kapandı.

Protestocular hükümetten sağlık ve eğitime daha çok yatırım yapmasını, ayrıca toplu taşımayı finansal olarak desteklemesini talep ediyor.

Ülkede geçen yıl milyonlarca kişinin katıldığı protestolarda, "Evsiz İşçiler Hareketi" öncü bir rol oynamıştı.

2013 yılında Brezilya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası sırasında yapılan yatırımları 'aşırı' bulduğunu ifade eden 1 milyona yakın gösterici sokaklara çıkmış ve hükümeti protesto etmişti.

Başlangıçta küçük protestocu gruplarının sokağa çıkmasına karşın, polisin kalabalıkları güç kullanarak dağıtması sonucu eylemlere katılanların sayısı da artmıştı.

Binlerce polis ve asker görevlendirilecek

Dün konuşan Brezilya Devlet Başkanı Rousseff, Dünya Kupası'nın eylemler yüzünden aksamaması için ek olarak binlerce polis ve askerin görevlendirileceğini söylemişti.

Geceyarısı iş bırakma eylemi yapan metro çalışanları nedeniyle bugün karışıklığın artabileceği belirtiliyor.

Dünya Kupası 12 Haziran'da Brezilya ve Hırvatistan arasındaki maçla başlayacak.