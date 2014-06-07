CIA'den sosyal medya açılımı

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, sosyal medya siteleri Twitter ve Facebook'ta hesap açtığını duyurdu.

CIA, sosyal medyada görünür olmasının nedeni olarak gizli olmayan bilgilerin daha kolay ulaşılır olabilmesi olarak açıkladı.

CIA'nın ilk tweeti ise CIA'ya özgü klasik bir cümle oldu:

"Bunun ilk tweetimiz olduğunu ne inkar, ne de teyit edebiliriz."

Bu mesajla CIA bir kaç saat içinde Twitter’de yüz binlerce takipçiye ulaştı.

24 saatten kısa bir sürede CIA takipçi sayısı 300 bini geçti.

CIA Başkanı John Brennan “Bu yeni platformlara açılarak CIA’in halk ile daha yakın bir ilişi içine girme ve onlara teşkilatın görevi, tarihi ve diğer gelişmeler ile ilgili bilgi verme imkanını elde edecek” dedi.

Wikileaks'ten yanıt

CIA’in ikinci mesajında ise “"Twitter’a hoşgeldin dilekleriniz için teşekkürler, sizinle gizli olmayan güzel bilgileri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" denildi.

CIA'in bu ‘tweeti'ne, uluslararası diplomatik yazışmaları sızdırması ile ünlenen Wikileaks'ten yanıt geldi.

Telif hakkı BBC World Service

Wikileaks, CIA’yi etiketleyerek, "Hakkınızda gizli belgeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" mesajını gönderdi.

CIA'in, Youtube ve Flickr’da da hesabı bulunuyor.