'Erkeklerin yüzü yumruğa daha dayanıklı'

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Yeni geliştirilen bir teoriye göre erkeklerin yüz yapısı yumruk yumruğa girişilen kavgalara karşı evrimsel olarak daha dayanıklı şekilde gelişti.

Yumruk karşısında en çok kırılan yüz kemikleri de erken dönem insan evrimi sırasında en çok güçlenen kemiklerden.

Bu kemikler aynı zamanda kadınlarla erkekler arasında en çok farklılık gösteren kemikleri oluşturuyor.

Biological Reviews dergisinde yayınlanan makalede yüz kemiklerindeki güçlenmenin kadınlar ve gerekli kaynaklar için edilen kavgalarla evrimleştiği söyleniyor.

Ana argüman şiddetin temel evrimsel değişiklikleri belirlediği yönünde.

Fosil kayıtları insan türünün ilk öncülü Australopiteklerin güçlü surat yapıları olduğunu gösteriyor.

Yıllar boyunca bu ilave kuvvetin fındık, tohum ve çimen içeren beslenme nedeniyle olduğu düşünülmüştü.

Ancak australopiteklerin dişlerinden elde edilen yıpranma kalıplarına ve karbon izotoplarına dair daha yeni bulgular bu "beslenme hipotezi" konusunda şüphe oluşturdu.

Utah Üniversitesi'nden evrimci biyolog ve yeni teorinin yer aldığı makalenin yazarı olan Profesör David Carrier "(Australopitek), 'ceviz-kıran adam' aslında muhtemelen meyve yiyordu" diyor.

"Beslenme değil şiddet"

Profesör Carrier ve makalenin ikinci yazarı fizikçi Dr. Michale Morgan beslenme yerine şiddet içeren rekabetin surat yapısındaki bu güçlenmeyi talep ettiğini söylüyor: Onların bu duruma verdikleri isim "koruyucu güçlendirme hipotezi".

Teorilerini desteklemek için Carrier ve Morgan modern insanların kavgalarından edinilmiş verileri gösteriyor. Hastanelerin acil servislerinde yapılmış birçok çalışma yüz kemiklerinin şiddetli yaralanmalar karşısında özellikle kırılgan olduğunu söylüyor.

Carrier "Çene kemikleri özellikle en sık kırılan kemiklerden, şu anda bu dünyanın sonu değil çünkün cerrahlarımız var modern tıp var" diye açıklıyor. "Ama 4 milyon yıl önce çenenizi kırdıysanız bu muhtemelen ölümcül bir yaralanma idi. Yiyecekleri çiğneyemeyecektiniz.... Açlıktan ölecektiniz."

Günümüz dünyasının kavgalarında en çok zarar gören çene, yanak, göz ve burun yapıları Australopitlerde görülen evrimsel değişikliklerle en çok korunan kemikler.

Dahası bu kemikler kadınlar ve erkeklerde en farklı olan kemikler. Ve aynı zamanda dişi ve erkek atalarımızda da.

Artık yüzler daha zayıf

Carrier "İnsanlarda ve genel olarak büyük maymunlarda kavgalara genelde erkekler girer ve genelde yaralanacak olanlar erkeklerdir" diyor.

İlginç bir nokta Austrolipitlerin -insanlarında da dahil olduğu - evrimsel torunları giderek daha az güçlü yüzlere sahip olması.

Carrier'e göre bu, korunmaya artan ihtiyacın giderek azalması ile ilgili: "Kollarımız ve vücudumuzun üst kısmı Austrolipitlerde olduğu kadar güçlü değil.... Geçici bir korelasyon var" diyor.

Yüzün yapısının güçlenmesi fikri Carrier ve Morgan tarafından erken dönem insansıların yumruk sıkmayla uyumlu bir el yapısı geliştiren - dolayısı ile yumruk atabilen ilk primatlar olmalarına dair daha önce yaptıkları bir gözleme dayanıyor.

Bu gözlemin yer aldığı daha önce yayınlanan makale başka araştırmacılar tarafından eleştirilmişti. Carrier yeni teorilerinin yapacağı katkının eleştirilere yanıt olacağı görüşünde. Carrier insan evriminde şiddetin rolü konusundaki tartışmanın yeni olmadığını söylüyor.

Carrier BBC'ye "(Makalemiz) geçmişimizin şiddetle iç içe mi yoksa barışçıl mı olduğu konusundaki tartışmaya gönderme yapıyor" diyor. "Bu uzun zamandır devam eden bir tartışma" diyor.

"Tarih kayıtları ancak kısa bir zaman öncesine kadar gidebiliyor. Arkeolojik kayıtlar bir kaç onbin yıl geriye gidiyor... Fakat anatomi hangi seçimin önemlli olduğu, hangi davranışların önemli olduğu konusunda ipuçları barındırıyor ve bu bize daha uzak geçmiş hakkında bilgi veriyor."