Fareler de pişmanlık yaşıyor

Telif hakkı

Yeni yapılan bir araştırma daha iyi bir yiyecek fırsatını kaçıran farelerin de pişmanlık yaşadıklarını ortaya koydu.

Böylece ilk kez memeliler arasında insanlar dışında bir türün pişmanlık yaşadığı gözlendi.

Araştırmacılar farelere belirli süre aralığında yiyecekleri sundu. Farelerin ya var olan yiyeceği belli bir süre içinde seçmesi ya da diğer yiyeceği geçmesi beklendi.

Eğer bir sonraki yiyeceğin ilkinden kötü olması durumunda farelerin pişmanlık yaşadığı gözlendi.

Böylece daha sonraki davranışları etkileyen pişmanlık duygusunun sadece insanlarla sınırlı olmadığı anlaşıldı.

Araştırmanın yapıldığı ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nden Prof David Redish araştırma sırasındaki ana zorluğun pişmanlık ile hayal kırıklığını ayırmak olduğunu söyledi.

Fakat farenin tercih yapma durumunun bu ayrımda kilit rol oynadığını söyledi.

Restoran dizisi

Araştırma kapsamındaki koşullara "restoran dizisi" ismi verildi. 60 dakikalık deney boyunca farelerin istedikleri yemeğe ulaşması için beklemesi gerekiyordu.

Prof. Redish bunu bir restorandaki bekleme sırasına benzetiyor.

"Eğer Çin restoranında beklemese süresi çok uzunsa Hint mutfağını tercih edersiniz" diyor.

Farelerin de istedikleri yiyecekler için beklemesi gerekiyordu.

Fakat bazen fareler beklemek yerine daha kötü bir yiyeceği yemeyi tercih etti.

Böyle durumlarda fareler yemek yerken duraksadı ve arkadaki diğer yiyeceklere baktı.

Daha kötü yiyeceği seçen farelerin daha sonraki davranışları da etkilendi.

Bu fareler bir sonraki turda sabırla bekleyip sevdikleri yiyecekleri daha hızlı şekilde yediler.

Araştırmacılar bu durumun nedeninin pişmanlık duygusu olduğunu söylüyorlar.

Oxford Üniversitesi'nden sonuçları inceleyen Dr. Mark Waltson da sonuçların farelerdeki bilişsel beceriyi göstermede önemli bir çalışma olarak değerlendirdi.