Taksim Dayanışması hâkim karşısında

İstanbul'da geçen yıl Gezi Parkı olaylarında gözaltına alınan, Taksim Dayanışması üyelerinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

Taksim Dayanışması'nın 26 üyesinin yargılanacağı duruşma öncesi Taksim Dayanışması'ndan yapılan açıklamada Dayanışma'nın bir 'suç örgütü olmadığı, davanın vahim bir karar olduğu' ifade edildi.

TTB ve İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlananı ve Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Her türlü baskıya, karalamaya, yalan ve dolana karşı sürdürülen haklı, meşru ve kararlı mücadeleye Gezi Parkı'nın park olarak kalmasını sağlayan Taksim Dayanışması üyeleri 8 Temmuz Pazartesi akşamı parka girmek isterlerken tamamen hukuksuz bir şekilde engellendiler."

"Hükümet güçleri İstiklal Caddesi girişinde hiçbir uyarı yapmadan halkımıza yine biber gazı, tazyikli su, plastik mermi ile saldırdı ve aralarında Taksim Dayanışması üyelerinin de bulunduğu birçok arkadaşımız Vali'nin talimatıyla hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı."

'Suç örgütü değiliz'

Açıklamada, "Taksim Dayanışması suç örgütü değildir… Hepimizin ortak sesi, ortak iradesi, ortak onuru Taksim Dayanışması yargılanamaz" denildi.

Taksim Dayanışması, TMMOB, Türk Tabipler Birliği ve DİSK'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi partiden oluşuyor.

Dayanışma üyelerine yönelik hazırlanan iddianamede, Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Ayşe Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, HDP Genel Başkan Yardımcısı Ender İmrek ile Halkların Demokratik Kongresi üyesi Haluk Ağabeyoğlu 'örgüt liderliği' ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanıyor ve haklarında 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Aralarında Aral Demirci, Öner Yakasız, Kamil Tekerek ve Erkan Baş'ın da bulunduğu diğer 21 şüphelinin de 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten' 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.